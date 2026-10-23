Chính phủ sẽ chỉ đạo quy định rõ thế nào là đất bỏ hoang

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về 3 dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: QH

Sẽ quy định rõ về “đất bỏ hoang”

Phát biểu tại tổ về các chính sách miễn thuế đang trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết chúng ta đang tiếp tục thể chế hóa các Nghị quyết 71 và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng cho biết số thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ các doanh nghiệp này không lớn.

Dù Bộ Tài chính đang rà soát con số cụ thể, lãnh đạo Chính phủ khẳng định phần hụt thu ngân sách là rất nhỏ so với ý nghĩa nhân văn và an sinh xã hội to lớn mà chính sách mang lại.

Về công tác kiểm soát, theo Thủ tướng, chúng ta có đầy đủ hóa đơn, chứng từ tài chính, có thể bóc tách toàn bộ chi phí đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp. Chính sách này chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho bệnh viện và trường học nên việc kiểm soát chi phí tương đối đơn giản, không quá phức tạp. Các cơ sở giáo dục và cơ sở y tế cũng hoàn toàn có thể kiểm soát được vấn đề này.

Thủ tướng đánh giá chính sách sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người bệnh và học sinh. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là một nội dung riêng, phải được thực hiện theo các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, dù có miễn thuế hay không miễn thuế.

“Đây vẫn là yêu cầu ưu tiên hàng đầu; không thể vì thực hiện chính sách miễn thuế mà để ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Về vấn đề thuế suất đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng tán thành ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Ông cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát để quy định rõ thế nào là đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, bảo đảm các quy định rõ ràng, dễ áp dụng và khả thi trong thực tế.

Cùng với đó, cần bảo đảm không chồng chéo về thuế suất. Luật Đất đai cũng đã có quy định về mức thuế suất đối với một số loại đất không đưa vào sử dụng. Vì vậy, cần tính toán, phân tích kỹ để xác định rõ mức thuế suất áp dụng cho từng đối tượng, thời điểm áp dụng và mức thuế cụ thể, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định pháp luật.

Đầu tư công: Ưu tiên nguồn lực cho phát triển vùng

Về dự án Luật Ngân sách (sửa đổi), Thủ tướng cho biết theo tinh thần Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, số lượng dự án đầu tư công trong nhiệm kỳ này phải giảm tối thiểu 30%, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cả nước có khoảng 5.000 dự án đầu tư công, giảm mạnh so với các nhiệm kỳ trước. Thời gian tới, cần tiếp tục giảm số lượng dự án, ưu tiên nguồn lực cho các công trình liên kết hạ tầng, phát triển vùng, giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn khó khăn và các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, quốc phòng, an ninh.

Việc đánh giá hiệu quả đầu tư không chỉ căn cứ vào hiệu quả kinh tế mà phải xem xét toàn diện tác động kinh tế - xã hội, khả năng cải thiện hạ tầng, đời sống và an sinh của người dân. Công tác đánh giá phải được thực hiện xuyên suốt vòng đời dự án, từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt đến triển khai, vận hành và khai thác sau đầu tư.

Dự thảo Luật quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể: Chính phủ quy định quy trình đánh giá; các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn tiêu chí theo ngành, lĩnh vực; các đơn vị dự toán ngân sách, chủ chương trình và chủ đầu tư chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả trong phạm vi được giao.

Đây là điểm mới quan trọng nhằm bảo đảm vốn đầu tư công được sử dụng đúng mục tiêu, nâng cao hiệu quả và tránh lãng phí.