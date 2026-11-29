Nghị định này gồm 8 chương, 77 điều, quy định chi tiết một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2027.

Theo đó, Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân được thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi đáp ứng đủ 4 điều kiện, gồm: Thực hiện thông báo hoặc đăng ký, đề nghị hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này; Đăng ký, mở, quản lý, sử dụng tài khoản số theo quy định của pháp luật; Sử dụng trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến, nền tảng số có kết nối Internet hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật an toàn thông tin mạng và lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Nghị định đồng thời quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, cụ thể: Chịu trách nhiệm về các nội dung, thông tin đã cung cấp, thực hiện trên không gian mạng; Cung cấp đầu mối thông tin liên hệ gồm tên tổ chức, người đại diện, tài khoản định danh điện tử, địa chỉ email, số điện thoại để tiếp nhận, xử lý khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Chính phủ cũng quy định về việc quản lý, giám sát hoạt động của các kênh thông tin do mình đăng ký để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; kiểm duyệt nội dung được đăng tải trên trang, kênh, hội nhóm không gian mạng đã thông báo hoặc đăng ký, đề nghị hoạt động đã được chấp thuận.

Theo quy định của Chính phủ, tổ chức, cá nhân còn phải chủ động phát hiện các nội dung vi phạm, thực hiện các biện pháp cần thiết để gỡ bỏ, ngăn chặn phát tán thông tin vi phạm; ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên không gian mạng cần phải chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định trách nhiệm đối với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. Chính phủ yêu cầu triển khai các biện pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật kịp thời để phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liên quan.

Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ còn phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chính phủ cũng lưu ý về việc bảo mật an toàn thông tin, lưu trữ dữ liệu của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng và chấp hành nghiêm các biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông trong việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát nội dung hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tổ chức, doanh nghiệp có mạng viễn thông cần thực hiện ngăn chặn truy cập các nội dung vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ngay khi nhận được yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời thực hiện việc bảo mật, an toàn thông tin mạng và lưu trữ dữ liệu theo quy định của pháp luật.