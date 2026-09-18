Chính phủ quy định việc thành lập Công ty Quản lý tài sản

Công ty Quản lý tài sản được mua nợ xấu theo giá thị trường

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 359/2026/NĐ-CP ngày 17/9/2026 về thành lập, tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Công ty Quản lý tài sản).

Nghị định quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Công ty Quản lý tài sản nhằm xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế.

Chính phủ ký ban hành Nghị định số 359 về thành lập, tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Công ty Quản lý tài sản là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Công ty Quản lý tài sản hoạt động theo các nguyên tắc: Lấy thu bù chi và không vì mục tiêu lợi nhuận; công khai, minh bạch trong hoạt động mua, xử lý nợ xấu; hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu.

Khách hàng vay có khoản nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản và có phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư khả thi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục xem xét, cấp tín dụng theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan.

Công ty Quản lý tài sản được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng Việt Nam theo giá trị thị trường hoặc mua bằng trái phiếu đặc biệt, được chuyển khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt thành khoản nợ xấu mua theo giá thị trường.

Công ty Quản lý tài sản được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo giá trị thị trường.

Vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng

Vốn điều lệ của Công ty Quản lý tài sản là 5.000 tỷ đồng. Công ty đặt trụ sở tại Hà Nội, được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố lớn trực thuộc trung ương sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Bộ máy quản lý gồm Hội đồng thành viên không quá 7 người, Ban kiểm soát không quá 3 người, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh này. Người đại diện theo pháp luật không nhất thiết phải là đấu giá viên.

Công ty được mua, thu hồi, xử lý, bán nợ xấu và tài sản bảo đảm; cơ cấu, điều chỉnh khoản nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần; đầu tư, khai thác, cho thuê tài sản bảo đảm; quản lý, kiểm tra, giám sát khoản nợ và tài sản bảo đảm.

Công ty cũng được tư vấn, môi giới mua bán nợ và tài sản; đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần; tổ chức bán đấu giá tài sản; bảo lãnh vay vốn; hỗ trợ tổ chức tín dụng thu hồi, xử lý nợ, tài sản bảo đảm; tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện hoạt động khác sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Công ty Quản lý tài sản được ủy quyền cho tổ chức tín dụng Việt Nam bán nợ thực hiện các hoạt động được quy định tại các điểm b, c, d và đ của Nghị định.