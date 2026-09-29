Chính phủ quy định mức tiền thưởng Huân chương các loại

Mức tiền thưởng Huân chương các loại

Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại được tặng bằng, khung, hộp đựng khung bằng, Huân chương, hộp đựng Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

- "Huân chương Sao vàng": 46,0 lần mức lương cơ sở;

- "Huân chương Hồ Chí Minh": 30,5 lần mức lương cơ sở;

- "Huân chương Độc lập" hạng Nhất, "Huân chương Quân công" hạng Nhất: 15,0 lần mức lương cơ sở;

- "Huân chương Độc lập" hạng Nhì, "Huân chương Quân công" hạng Nhì: 12,5 lần mức lương cơ sở;

- "Huân chương Độc lập" hạng Ba, "Huân chương Quân công" hạng Ba: 10,5 lần mức lương cơ sở;

- "Huân chương Lao động" hạng Nhất, "Huân chương Chiến công" hạng Nhất, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất": 9,0 lần mức lương cơ sở;

- "Huân chương Lao động" hạng Nhì, "Huân chưong Chiến công" hạng Nhì, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng Nhì, "Huân chương Đại đoàn kết dân tộc": 7,5 lần mức lương cơ sở;

- "Huân chương Lao động" hạng Ba, "Huân chương Chiến công" hạng Ba, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng Ba, "Huân chương Dũng cảm", "Huân chương Hữu nghị": 4,5 lần mức lương cơ sở.

Tập thể được tặng thưởng Huân chương các loại được tặng thưởng Bằng, khung, Huân chương, hộp đựng Huân chương kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.