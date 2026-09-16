Chính phủ quy định cơ chế hoạt động của công ty mua bán nợ Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 358/2026/NĐ-CP ngày 15/9/2026 quy định về cơ chế hoạt động và quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Về chức năng, nhiệm vụ, DATC là công cụ của Chính phủ hỗ trợ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác thông qua hoạt động tiếp nhận, mua, xử lý nợ và tài sản theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, mua, xử lý các khoản nợ và tài sản theo cơ chế thị trường đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại DATC.

Chính phủ quy định cơ chế hoạt động và quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam. Ảnh minh hoạ

Nghị định 358/2026/NĐ-CP quy định các ngành nghề, hoạt động kinh doanh của DATC gồm: Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tiếp nhận; mua, xử lý nợ và tài sản mua; tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động mua, bán, xử lý nợ và tài sản.

Cùng đó, quản lý, đầu tư, khai thác và kinh doanh tài sản; kinh doanh bất động sản gắn với hoạt động xử lý nợ và tài sản tiếp nhận thuộc các trường hợp: Là tài sản bảo đảm khoản nợ DATC mua, tiếp nhận; tài sản nhận cấn trừ nợ; tài sản mua, tiếp nhận theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

Mua, quản lý, nhận chuyển giao nghĩa vụ nợ, xử lý nợ và tài sản có nguồn gốc từ Chính phủ/Nhà nước (nợ, tài sản hình thành từ vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, nợ, tài sản hình thành từ vốn vay Chính phủ bảo lãnh) theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý, khai thác tài sản công theo quy định của pháp luật.

Tư vấn xử lý nợ, tài sản, mua, bán, sáp nhập, tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động dịch vụ về: Thẩm định giá, quản lý nợ và tài sản trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về vốn điều lệ, DATC xác định nhu cầu vốn điều lệ cần bổ sung theo quy định về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và theo quy định hiện hành. Nhu cầu bổ sung vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh gắn với quy mô doanh thu kế hoạch của năm xác định điều chỉnh vốn điều lệ = (Doanh thu kế hoạch bình quân/Vòng quay vốn lưu động bình quân năm) - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Nghị định 358/2026/NĐ-CP quy định nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí. Đồng thời, DATC được hạch toán, phân bổ doanh thu, chi phí khi bán nợ trả chậm và thu nợ nhiều lần.

Nghị định 358/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2026 và bãi bỏ Nghị định số 129/2020/NĐ-CP ngày 27/10/2020 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC. Kể từ ngày 30/10/2026, các phương án mua, xử lý nợ, tài sản, đã được phê duyệt trước thời điểm ngày 30/10/2026 thì DATC được lựa chọn tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt hoặc sửa đổi, bổ sung phương án để thực hiện theo quy định của Nghị định 358/2026/NĐ-CP.Các khoản chi phí thực hiện nhiệm vụ chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát sinh trước ngày 30/10/2026 được hạch toán vào chi phí của DATC.