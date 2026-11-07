Cụ thể, tại Điều 7 Nghị định 400/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần với sĩ quan Công an nghỉ hưu như sau:

1. Chế độ hỗ trợ tổ chức lễ tang, xây mộ đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu từ trần thuộc đối tượng được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hỗ trợ kinh phí đối với Công an đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức lễ tang hoặc tham gia Ban Tổ chức lễ tang theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu khi từ trần (không thuộc đối tượng được tổ chức lễ tang theo quy định tại khoản 1 Điều này), như sau:

a) Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an cấp tỉnh chủ trì tổ chức lễ tang được hỗ trợ bằng 10 lần mức lương cơ sở; Công an cấp xã hoặc đơn vị cấp Phòng chủ trì tổ chức lễ tang được hỗ trợ bằng 05 lần mức lương cơ sở. Kinh phí này được sử dụng để mua đồ thờ, trang trí khánh tiết, vòng hoa, lễ viếng và chi phục vụ lễ tang;

b) Đối với cơ quan được phân công tham gia Ban Tổ chức lễ tang được hỗ trợ bằng 01 lần mức lương cơ sở; kinh phí này được sử dụng để mua vòng hoa, lễ viếng và đồ lễ;

c) Hằng năm, cơ quan chủ trì lễ tang hoặc được phân công tham gia Ban Tổ chức lễ tang được thanh quyết toán theo thực chi nhưng không vượt quá mức hỗ trợ quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027

Nghị định nêu rõ: Sĩ quan Công an nghỉ hưu thuộc nhiều đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo mức cao nhất. Hạ sĩ quan Công an, công nhân công an nghỉ hưu được áp dụng thực hiện chế độ, chính sách như đối với sĩ quan cấp Úy nghỉ hưu.

Cán bộ Công an chưa được phong cấp bậc hàm, do nghỉ hưu trước thời điểm ban hành Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 16/7/1962 hoặc Pháp lệnh về lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam ngày 02/11/1987 thì căn cứ vào chức vụ hoặc tiền lương để thực hiện các chế độ, chính sách như đối với sĩ quan có chức vụ hoặc lương cấp bậc hàm tương ứng theo quy định tại Nghị định này./.