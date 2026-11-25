Theo đó, Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao nguyên trạng 3 cơ sở giáo dục từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý, gồm: Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Tp.HCM và Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Nam Định.

Bệnh viện Dệt may.

Đồng thời, Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt may từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam về Bộ Y tế quản lý để tổ chức sáp nhập vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, người lao động, tài chính, tài sản công, đất đai và công nợ; bảo đảm tính kế thừa, duy trì hoạt động liên tục trong lĩnh vực đào tạo, khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ nhân dân.

Chính phủ yêu cầu việc chuyển giao không làm tăng thêm đầu mối tổ chức, không phát sinh tăng biên chế và chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước; đồng thời, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực hoặc vi phạm quy định pháp luật.

Chính phủ giao Bộ Công Thương và Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Dệt may Việt Nam khẩn trương lập hồ sơ thẩm định chuyển giao các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.