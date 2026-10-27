Chính phủ Pháp thất bại trong việc thuyết phục học sinh ngừng biểu tình

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray vừa thông báo các biện pháp mới nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh trung học, đồng thời cam kết bổ sung nhân sự và hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường học.

Theo thông tin từ chính quyền, Pháp sẽ hủy bỏ kế hoạch cắt giảm 836 vị trí việc làm trong ngành giáo dục trung học công lập, đồng thời bổ sung thêm 500 vị trí giảng dạy mới, cùng việc tiến hành một số hạn chế về sĩ số lớp học.

Ngoài ra, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã phê duyệt gói tín dụng ưu đãi trị giá 4 tỷ euro hỗ trợ các chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ cải tạo cơ sở vật chất các trường trung học.

Biểu tình học sinh tại Pháp. Ảnh chụp màn hình

Bất chấp những động thái xoa dịu từ chính quyền, đại diện các tổ chức học sinh và sinh viên sau cuộc họp với quan chức Chính phủ Pháp đã tuyên bố bác bỏ gói đề xuất này.

Giới trẻ Pháp cho rằng các giải pháp nêu trên vẫn chưa giải quyết triệt để những đòi hỏi cốt lõi, bao gồm việc cải cách toàn diện hệ thống giáo dục, nâng cấp hạ tầng trường lớp và đặc biệt là thay thế hệ thống tuyển sinh Parcoursup vốn bị coi là thiếu công bằng.

Trả lời báo chí, Louis Letoublon, đại diện học sinh trung học, khẳng định: "Không phải tất cả yêu cầu của chúng tôi đều được đáp ứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi đạt được mục tiêu".

Cuộc đấu tranh của giới trẻ Pháp nhanh chóng trở thành ngòi nổ kéo theo sự tham gia của các công đoàn lao động nhằm phản đối chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao.

Tình hình an ninh trở nên căng thẳng khi Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ 1.435 người trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình.

Mạng lưới các Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp (CCI France) ước tính doanh số bán lẻ tại nhiều khu vực giảm mạnh tới 80% do các cửa hàng phải đóng cửa phòng ngừa rủi ro. Bất ổn diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron đang chịu áp lực tài chính nghiêm trọng với nợ công tiến sát mức 120% GDP.

Trước làn sóng đình công toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 5/11, Tổng thống Macron cho biết các lực lượng an ninh sẽ tiếp tục duy trì trật tự và tìm cách di chuyển các cuộc tuần hành ra xa trung tâm thành phố.

Cuộc khủng hoảng hiện tại cũng đang làm thay đổi cục diện chính trị Pháp. Dư luận bất an đã giúp chính trị gia phe hữu Marine Le Pen bứt phá trong các cuộc khảo sát dư luận với tỷ lệ ủng hộ đạt 32% - 33,5%, bỏ xa đối thủ cánh tả Jean-Luc Melenchon (17%) và phe trung dung của Tổng thống Macron trước cuộc bầu cử vào năm sau.