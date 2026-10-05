Chính phủ Pháp dự kiến đóng cửa gần 500 trường học

Chính phủ Pháp dự kiến cho đóng cửa khoảng 400 - 500 trường học trong ngày 5/10, trong bối cảnh tình trạng bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình của học sinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray cho biết các lớp học sẽ được "tạm ngừng hoàn toàn hoặc một phần" tại những trường không đáp ứng đủ điều kiện an ninh.

Theo ông Geffray, quyết định này được đưa ra sau khi hàng loạt trường học trở thành mục tiêu của các vụ phá hoại trong những ngày qua. Kể từ khi phong trào biểu tình bắt đầu vào tháng 9, ít nhất 24 trường học đã bị đốt phá hoặc cướp bóc. 78 nhân viên trong ngành giáo dục cũng bị thương.

"Đây là điều chúng ta chưa từng thấy trước đây", ông Geffray nhận định, đồng thời cho rằng các giáo viên và nhân viên trường học đã bị nhắm mục tiêu một cách có chủ đích vì họ thuộc hệ thống giáo dục quốc gia.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng trong tuần qua khi các cuộc biểu tình vốn bắt đầu từ những bất mãn về điều kiện học tập nhanh chóng biến thành các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Hàng rào bị đốt, bom xăng và nhiều vật thể khác được ném về phía cảnh sát chống bạo động.

Chỉ riêng ngày 3/10, cảnh sát Pháp ghi nhận 1.747 vụ bắt giữ. Tổng cộng, hơn 5.000 người đã bị bắt trong các cuộc bạo loạn, trong đó khoảng 85% được cho là trẻ vị thành niên.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết lực lượng an ninh phải đối mặt với các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát, giáo viên, nhà báo và cả người đi đường. Hơn 170 học sinh cùng khoảng 300 cảnh sát và hiến binh được cho là đã bị thương trong tuần qua.

Trong số khoảng 3.700 trường trung học phổ thông của Pháp, khoảng 400 trường đã phải đóng cửa hoàn toàn trong ngày 3/10 nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Tại khu vực Paris, thiệt hại đối với các trường học được ước tính khoảng 7 triệu euro. Chính quyền vùng Occitanie cho biết con số thiệt hại tại khu vực này có thể lên tới 3 triệu euro, trong khi chi phí sửa chữa tại Auvergne-Rhône-Alpes được dự báo có thể đạt 30 triệu euro.

Một trong những trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Lycée Nelson Mandela ở Nantes. Ngôi trường bị thiêu rụi một phần trong vụ đốt phá hôm 2/10 và dự kiến phải đóng cửa cho đến kỳ nghỉ giữa kỳ. Đáng chú ý, trường mới được khánh thành năm 2014 sau khoản đầu tư 52 triệu euro.

Phong trào biểu tình bắt đầu từ ngày 17/9 tại khu vực Paris trước khi nhanh chóng lan sang nhiều thành phố trên khắp nước Pháp.

Ban đầu, học sinh xuống đường để phản đối những vấn đề tồn tại lâu nay trong hệ thống giáo dục, bao gồm cơ sở vật chất xuống cấp, tình trạng lớp học quá tải và thiếu giáo viên.

Trên mạng xã hội, nhiều học sinh chia sẻ hình ảnh về những ngôi trường có chuột, trần nhà hư hỏng, rò rỉ nước và đồ đạc xuống cấp. Một số em cũng phản ánh tình trạng thiếu điều hòa trong những đợt nắng nóng mùa hè, trong khi lớp học lại quá lạnh vào mùa đông. Các biểu ngữ xuất hiện trong những cuộc biểu tình thể hiện sự bất bình trước điều kiện học tập. Một số khẩu hiệu nhấn mạnh rằng giáo dục phải là quyền cơ bản thay vì đặc quyền. Một tấm biển của học sinh gây chú ý với dòng chữ: "Cháu gặp thầy cô nhiều hơn gặp người thân trong gia đình."

Sophie Bordy, một giáo viên văn học 50 tuổi, cho rằng dư luận cần nhìn nhận nghiêm túc sự xuống cấp trong môi trường giáo dục. "Điều kiện học tập hiện nay không còn như trước đây nữa. Nó đã xuống cấp đáng kể", bà nói.

Chính phủ Pháp thừa nhận những bất bình của học sinh có cơ sở, song đồng thời lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực đang diễn ra.

Tình hình tại Pháp được dự báo còn căng thẳng trong những ngày tới khi các nhóm tổ chức biểu tình kêu gọi tiếp tục xuống đường vào ngày 6/10.

Đáng chú ý, công đoàn CGT cũng kêu gọi người lao động tham gia biểu tình, làm dấy lên lo ngại làn sóng bất ổn có thể vượt ra ngoài phạm vi trường học và lan sang các lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Pháp đang đứng trước sức ép kép: vừa phải giải quyết những bất bình thực tế của học sinh về điều kiện giáo dục, vừa phải kiểm soát tình trạng bạo lực ngày càng nghiêm trọng.

Bộ trưởng Édouard Geffray cho biết việc đóng cửa trường học ngày 5/10 sẽ tương tự biện pháp được áp dụng trước đó, song chính quyền hướng tới mục tiêu đưa học sinh trở lại lớp theo từng bước, có kế hoạch.

Từ một phong trào bắt nguồn từ những vấn đề của trường học, các cuộc biểu tình tại Pháp đã nhanh chóng trở thành cuộc khủng hoảng an ninh và xã hội lớn. Việc hàng trăm trường phải đóng cửa, hàng nghìn người bị bắt cùng những thiệt hại lên tới hàng chục triệu euro cho thấy mức độ nghiêm trọng mà chính phủ Pháp đang phải đối mặt.