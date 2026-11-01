Chính phủ Nhật Bản quyết định chi thêm 7,3 tỷ USD để trợ giá nhiên liệu

Hiện giá xăng tại Nhật được duy trì ở khoảng 170 yên/lít. Ảnh: NHK

Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo vào hôm 29-10 rằng chính phủ sẽ bảo đảm thêm nguồn kinh phí cho chương trình trợ giá.

Nguồn kinh phí sẽ được lấy từ quỹ dự phòng của chính phủ. Tuy nhiên, bà Takaichi cũng cho biết về cơ bản sẽ bắt đầu giảm dần trợ cấp từ tháng 12. Theo kế hoạch, giá xăng mục tiêu sẽ tăng thêm 5 yên/lít mỗi tháng cho đến mùa xuân. Hiện giá xăng được duy trì ở khoảng 170 yên/lít, tương đương 1,08 USD/lít.

Khoản chi bổ sung này đã được Nội các thông qua vào hôm 30-10. Phần lớn số tiền sẽ được bổ sung vào quỹ trợ cấp hiện có. Khoảng 2,2 tỷ yên, tương đương 14 triệu USD, còn lại sẽ được dành để hỗ trợ các đơn vị taxi sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Trước đó, trong khoảng 5 tháng cho đến hết tháng 8, Chính phủ Nhật Bản đã chi khoảng 1.200 tỷ yên cho chương trình trợ giá này.

Theo NHK