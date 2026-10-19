Chính phủ Nga sắp có biến động nhân sự, 4 vị trí Phó Thủ tướng được đề xuất

Hãng thông tấn TASS ngày 19/10 dẫn thông báo của bộ phận báo chí Chính phủ Nga cho biết Thủ tướng Mikhail Mishustin đã có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin để thảo luận về việc đề cử 5 thành viên mới của chính phủ.

Tổng thống Putin đã tán thành các ứng viên này. Sau đó, các đề cử sẽ được trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) để phê chuẩn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Sáng nay, Tổng thống Putin đã có cuộc họp làm việc với Thủ tướng Mikhail Mishustin. Ngoài việc thảo luận những vấn đề cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng đã trình Tổng thống các đề xuất về một số thay đổi nhân sự trong chính phủ. Những đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Putin”.

Trong khi đó, bộ phận báo chí Chính phủ Nga giải thích rằng, theo quy định của Hiến pháp Nga, Thủ tướng hiện sẽ trình các đề cử nhân sự lên Duma Quốc gia để phê chuẩn.

Thông báo nêu rõ: “Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Mikhail Mishustin, một số quyết định đã được đưa ra liên quan đến những thay đổi trong thành phần Nội các”.

Các đề cử nói trên gồm 4 ứng viên cho chức vụ Phó Thủ tướng và một ứng viên cho chức vụ Bộ trưởng Giao thông.