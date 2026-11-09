Chính phủ nêu biện pháp kiểm soát dấu hiệu vi phạm khi doanh nghiệp nợ thuế

Chính phủ vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung về xóa mã số thuế doanh nghiệp, hộ giải thể, xử phạt chậm kê khai.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” với 3 mục tiêu.

Đó là chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đăng ký thuế; xử lý hồ sơ của người nộp thuế đã ngừng hoạt động, tạo thuận lợi cho rút lui và tái gia nhập thị trường; tăng cường quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân, hóa đơn để vi phạm pháp luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp tổ của Quốc hội. Ảnh: Phạm Hải

Chính phủ cho biết tính đến 22/10, đã có gần 144.000 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và tổ chức được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định; hơn 52.000 trường hợp được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục hoàn tất thủ tục giải thể; hơn 4.000 doanh nghiệp, tổ chức được khôi phục, quay trở lại hoạt động.

Hiện Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và kết nối liên thông để xử lý kịp thời hồ sơ giải thể; phân tầng quản lý theo rủi ro, ưu tiên xử lý nhanh người nộp thuế tuân thủ, đồng thời kiểm soát chặt trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Quan điểm của Chính phủ là tạo thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật, giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh nhưng đồng thời giữ vững kỷ cương, không để chính sách tháo gỡ bị lợi dụng.

Việc xử lý phải đúng đối tượng, có điều kiện, tiêu chí kiểm soát rõ ràng và không làm giảm trách nhiệm đối với nợ thuế thực tế, hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ, Thủ tướng đã xem xét, tháo gỡ các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời đề xuất báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Vẫn còn đầu cơ, mua bán ngắn hạn, tạo khan hiếm giả

Về điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, báo cáo của Chính phủ cho biết kinh tế nước ta tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%; quý 3 tăng 9,95% cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố.

Chính phủ cho biết đã sử dụng hiệu quả các công cụ thuế, phí và tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, giảm áp lực chi phí, góp phần kiểm soát lạm phát và củng cố nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô.

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã duy trì chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ; nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và ngưỡng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm; giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng...

Giá xăng dầu trong nước ở mức trung bình và thấp so với khu vực, góp phần quan trọng ổn định giá cả trong nước

Trước áp lực gia tăng của giá nhiên liệu thế giới, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng, không để xảy ra gián đoạn nguồn cung; chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá điện trong 10 tháng đầu năm.

Mới đây, Chính phủ đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân 2%, xuống còn 2.159,90 đồng mỗi kWh.

Về vấn đề giá nhà ở mức cao, Chính phủ cho biết trong những năm gần đây, giá nhà ở tại một số đô thị lớn tăng cao. Qua rà soát cho thấy, các chi phí cấu thành giá nhà ở, bất động sản tăng cao bao gồm nhiều yếu tố.

Kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá nhà

Chính phủ đã chỉ đạo các giải pháp về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phát triển nhà ở và nhà ở cho thuê; tập trung xử lý các dự án tồn đọng để tăng nguồn cung và sử dụng linh hoạt các công cụ tín dụng, thuế, đất đai.

Chính phủ cũng chỉ đạo kiểm soát rủi ro, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.