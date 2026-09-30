Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Nền tảng mới được ví như một "cửa chính kỹ thuật số" thống nhất, giúp người dân truy cập thông tin và dịch vụ của chính phủ liên bang thay vì phải tự tìm kiếm qua mạng lưới phân tán gồm khoảng 29.000 trang web khác nhau.

Cùng ngày 29/9, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh hành pháp mang tên "Đơn giản hóa việc tiếp cận dịch vụ chính phủ thông qua America.gov", yêu cầu các cơ quan liên bang tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của họ vào cổng thông tin chung này.

Tổng thống Donald Trump khẳng định America.gov không chỉ đơn thuần là một trang web mà là "sự tái thiết chính quyền cho thế kỷ 21", giúp xóa bỏ "mê cung bất tận" của các thủ tục hành chính để chính phủ thực sự phục vụ người dân.

Dự án America.gov được thiết kế và vận hành bởi Cơ quan Dịch vụ Chung Mỹ (GSA) phối hợp cùng Xưởng Thiết kế Quốc gia (NDS) thuộc Nhà Trắng. Nền tảng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến từ các đối tác công nghệ hàng đầu, bao gồm mô hình AI Gemini của Google và mô hình Grok của xAI.

Giao diện của America.gov được xây dựng theo dạng khung trò chuyện thông minh tương tự các chatbot phổ biến như ChatGPT hay Gemini, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên hàng ngày.

Giao diện trang chủ America.gov khá giống với chatbot phổ biến như ChatGPT, Gemini. Ảnh chụp màn hình.

Người dân có thể tương tác bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp, đặt câu hỏi qua giọng nói hoặc tải lên các tệp tài liệu PDF và hình ảnh. Mọi câu trả lời do hệ thống đưa ra đều được tổng hợp trực tiếp từ các dữ liệu chính thức của chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương kèm theo đường dẫn tới nguồn gốc minh bạch.

America.gov hoạt động hoàn toàn miễn phí, không chứa quảng cáo và không yêu cầu người dùng phải tạo tài khoản hay đăng nhập. Người dân có thể tìm hiểu ngay cách thức gia hạn hộ chiếu, đăng ký chương trình bảo hiểm y tế Medicare, xin trợ cấp thiên tai hay tìm kiếm các dịch vụ y tế dành cho cựu chiến binh.

Theo lộ trình phát triển, chính quyền Mỹ dự kiến mở rộng tính năng giao dịch trực tiếp ngay trên trang web từ cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Khi đó, người dân có thể hoàn tất việc điền biểu mẫu, gia hạn giấy tờ, đăng ký Medicare hay làm thủ tục cấp hộ chiếu trực tiếp ngay trong khung trò chuyện.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang xây dựng hệ thống cho phép người dân nộp đơn cấp mới hoặc gia hạn hộ chiếu trực tuyến vào năm 2027, tự tải ảnh chụp cá nhân mà không cần phải đến hẹn trực tiếp hay xếp hàng chờ đợi.

Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân được chính quyền Mỹ cam kết đặt lên hàng đầu. Hệ thống America.gov thu thập dữ liệu ở mức tối thiểu, không theo dõi người dùng, không lưu giữ lịch sử tìm kiếm hay nội dung trò chuyện, và các cuộc hội thoại sẽ tự động xóa khi rời khỏi trang. Để hỗ trợ định vị các cơ quan gần nhất, trang web chỉ sử dụng vùng địa lý ước tính mà không dùng vị trí GPS chính xác.

Tuy nhiên, cổng thông tin cũng khuyến cáo người dân cần đối chiếu lại thông tin từ các đường dẫn nguồn chính thức trước khi đưa ra các quyết định quan trọng về pháp lý, thuế hay trợ cấp, bởi công nghệ AI tạo sinh vẫn có khả năng mắc sai sót.