Chính phủ muốn cấp thẻ văn hóa quốc gia cho học sinh, người có công, người nghèo

Sáng 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình Quốc hội dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hoá.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Một trong những nội dung đáng chú ý được Chính phủ đề xuất là hỗ trợ phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Trong đó, học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và đối tượng chính sách khác theo quy định của pháp luật được hưởng chính sách hỗ trợ tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa thông qua thẻ văn hóa quốc gia.

Thẻ văn hóa quốc gia được quản lý, sử dụng trên hệ thống thống nhất toàn quốc; chính sách hỗ trợ tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa của địa phương thông qua thẻ văn hóa quốc gia được tích hợp trên hệ thống này.

Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ văn hóa quốc gia; phương thức xác định và cấp mức hỗ trợ, thanh toán, quyết toán, thu hồi kinh phí hỗ trợ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; việc kết nối, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu phục vụ quản lý, sử dụng thẻ văn hóa quốc gia.

Chính phủ cũng đề xuất cơ chế sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn, làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ tín dụng.

Dự thảo Luật quy định tổ chức tín dụng được sử dụng chứng thư thẩm định giá và báo cáo thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá làm một trong các cơ sở để xem xét, xác định giá trị tài sản bảo đảm khi nhận quyền sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm.

Việc quyết định nhận tài sản bảo đảm, xác định giá trị tài sản bảo đảm và cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

Việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sở hữu trí tuệ trong công nghiệp văn hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và pháp luật có liên quan. Thông tin về biện pháp bảo đảm đã đăng ký được kết nối, đồng bộ với Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia và được cập nhật vào cơ sở dữ liệu công nghiệp văn hóa.

Dự thảo Luật cũng tính đến phương án xử lý tài sản trí tuệ khi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã công nghiệp văn hóa giải thể, phục hồi hoặc phá sản.

Trường hợp có từ hai phương án xử lý quyền sở hữu trí tuệ trở lên có giá trị tài chính tương đương thì ưu tiên phương án tiếp tục khai thác quyền sở hữu trí tuệ thông qua chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng hoặc hình thức khai thác hợp pháp khác cho doanh nghiệp công nghiệp văn hóa có khả năng khai thác nhằm duy trì giá trị kinh tế, văn hóa của quyền sở hữu trí tuệ...

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cho rằng đây là dự án Luật được xây dựng mới, xác lập nhiều nội dung, cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có các quy định về ưu đãi, hỗ trợ tài chính, đầu tư tác động trực tiếp đến ngân sách Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trên nhiều lĩnh vực.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đánh giá cụ thể hơn tính khả thi của các chính sách mới, đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định về bình đẳng giới, chính sách dân tộc, bảo vệ lao động nữ và trẻ em.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề nghị làm rõ tác động giảm thu ngân sách từ chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi tiền thuê đất và tiền sử dụng đất; đồng thời đánh giá kinh phí hỗ trợ, vận hành thẻ văn hóa quốc gia.