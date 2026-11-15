Chính phủ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Quang cảnh buổi làm việc tại Công ty TNHH QMH Computer. (Ảnh: TRUNG THÀNH)

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới thăm Công ty TNHH Jiawei Lifestyle Việt Nam tại KCN Mỹ Thuận. (Ảnh: TRUNG THÀNH)

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cho biết: Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn duy trì kênh liên hệ thường xuyên với doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai dự án, tỉnh đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiến nghị với các bộ, ban, ngành Trung ương giải quyết nhanh các thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRUNG THÀNH)

Đặc biệt, tỉnh đã thành lập các tổ công tác chuyên trách để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết, về chiến lược nhân lực dài hạn, trên cơ sở xác định nhu cầu và trình độ chuyên môn thực tế, tỉnh sẽ triển khai đào tạo, bồi dưỡng để người lao động đáp ứng yêu cầu làm việc trực tiếp đồng thời thực hiện cơ chế đặt hàng, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TRUNG THÀNH)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong giai đoạn tới dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận trong việc thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách cho tỉnh Ninh Bình thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới thăm Công ty nhôm Kim Kiều tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận. (Ảnh: TRUNG THÀNH)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Ninh Bình luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Chính phủ sẽ cùng các cơ quan chức năng và địa phương nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù, gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng nội địa.