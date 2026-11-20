Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ và cơ quan soạn thảo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận, góp ý đối với dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu. Ảnh: Media Quốc hội.

Phó Thủ tướng cho biết, dự thảo Bộ luật được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và các chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia trong bối cảnh mới.

Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình bước đầu đối với 60 ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ, đồng thời tiếp tục làm rõ sáu nhóm vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm.

Về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hàng hải và đường thủy, Phó Thủ tướng cho biết, Đảng ủy Chính phủ đang báo cáo cấp có thẩm quyền về các chính sách ưu đãi tại dự thảo Bộ luật theo quy định.

Chính phủ thống nhất quan điểm, chính sách ưu đãi chỉ đi vào thực chất khi có tiêu chí định lượng, cam kết rõ ràng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, dự thảo sẽ được hoàn thiện theo hướng quy định rõ đối tượng, điều kiện, thời hạn, mức hưởng, cơ chế giám sát, hậu kiểm; đồng thời bổ sung đánh giá tác động đối với ngân sách Nhà nước, bảo đảm phù hợp khả năng huy động nguồn lực trong từng giai đoạn.

Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy và cảng cạn, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, chỉnh lý dự thảo nhằm bảo đảm kết nối cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn với mạng lưới giao thông đường thủy. Cùng với đó, làm rõ tiêu chí phân loại cảng, bến và công trình đường thủy; hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn an toàn và quy định chuyển tiếp, hạn chế vướng mắc khi thực hiện.

Đối với thủ tục đầu tư và quy định về nhà đầu tư chiến lược, Chính phủ sẽ rà soát cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với địa phương; hoàn thiện tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược gắn với năng lực thực hiện dự án, bảo đảm minh bạch và phù hợp pháp luật về đầu tư.

Dự thảo Bộ luật cũng được hoàn thiện theo hướng gắn bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng bến cảng với bàn giao đất, bảo đảm hoạt động liên tục của công trình; bổ sung hình thức bồi hoàn giá trị đầu tư còn lại nhằm tháo gỡ vướng mắc trong xác định trách nhiệm tài chính đối với các dự án hạ tầng đường thủy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Media Quốc hội.

Về phát triển công nghiệp hàng hải, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chương về công nghiệp hàng hải sẽ được hoàn thiện để làm rõ quy định về phát triển công nghiệp đóng tàu và công nghiệp hỗ trợ. Dự thảo cũng bổ sung quy định phát triển các trung tâm cơ khí chuyên ngành, liên kết chuỗi sản xuất nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, năng lực tự chủ, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Đối với cơ chế thí điểm có kiểm soát công nghệ sản xuất mới, sản phẩm mới, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, xác định rõ điều kiện, phạm vi và hoàn thiện theo hướng chỉ quy định khung, bảo đảm đúng thẩm quyền của Quốc hội.

Về vận tải hàng hóa, hành khách và hỗ trợ vận tải, dự thảo tiếp tục làm rõ chủ thể, quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng vận chuyển; việc thay thế hàng hóa, sử dụng vận đơn điện tử và vận tải hành khách tham quan du lịch. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế công khai, minh bạch phụ thu giá dịch vụ theo nguyên tắc không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp.

Về bảo đảm an toàn hàng hải và đường thủy, Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện quy định an toàn đối với từng nhóm phương tiện, tuyến và loại hình khai thác, nhất là hoạt động tham quan du lịch trên hồ, hồ chứa và các hành trình khép kín.

Đối với tàu hoạt động trên tuyến vận tải ven biển, cơ quan chủ trì sẽ tiếp tục đánh giá tác động đối với người dân, doanh nghiệp để hoàn thiện quy định về lộ trình chuyển đổi, bảo đảm tính khả thi khi thực hiện.

Về quản lý nhà nước, quản trị dữ liệu và cơ chế phí, lệ phí, dự thảo sẽ tiếp tục được rà soát nhằm phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc bàn giao tuyến, tài sản và phân cấp cho địa phương phải đi đôi với bảo đảm nguồn lực và năng lực thực thi.

Đối với cơ chế để lại một phần số phí thu được và phạm vi dịch vụ an toàn hàng hải do doanh nghiệp nhà nước cung cấp, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý; đánh giá riêng từng nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách Nhà nước.

Quang cảnh phiên thảo luận sáng 20/11. Ảnh: Media Quốc hội.

Khẳng định về việc hoàn thiện dự thảo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu; rà soát, bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận về sự cần thiết, mục đích xây dựng Bộ luật và tán thành với nhiều nội dung cơ bản của dự thảo. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc, phân tích những tồn tại, vướng mắc, hạn chế trong thực tiễn, đồng thời đề xuất phương án chỉnh lý nhiều quy định nhằm bảo đảm tính khả thi, sát yêu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, thay mặt Chính phủ, đã báo cáo tiếp thu, giải trình nhiều vấn đề lớn mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội. Các cơ quan có thể tổ chức thêm hội nghị, hội thảo để lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc này nhằm hoàn chỉnh dự thảo Bộ luật với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét, tiếp tục thảo luận và thông qua tại Kỳ họp thứ ba, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027.