Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Quang cảnh Họp báo. Ảnh: Hồng Nhung

Giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thông tin tại Họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay: Thủ tướng Chính phủ cũng như Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp có hiệu quả, quyết liệt để từng bộ, địa phương, doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch cả năm. Như vậy, toàn nền kinh tế sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Về những giải pháp để đạt được mục tiêu đã đề ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ:

Thứ nhất, điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo an ninh năng lượng, tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu - hai mặt hàng chiến lược; cân đối về năng lượng, xăng dầu phải tuyệt đối được đảm bảo.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và không để phát sinh điểm nghẽn mới, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Trong tháng 10 này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành và sửa đổi rất nhiều luật để giải quyết vấn đề thể chế.

Thứ ba, giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm năm 2026. Kiên quyết cắt giảm vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm để chuyển cho những dự án, những công trình có điều kiện và khả năng để hấp thụ vốn.

Thứ tư, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tháo gỡ, triển khai các dự án tồn đọng. Trong đó, hơn 1.000 dự án đã được giải quyết các khó khăn vướng mắc.

“Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cũng như các địa phương tập trung thực hiện vì đã được giải quyết về cơ chế nên phải tập trung triển khai. Đó là động lực rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được xác định ngay từ đầu năm” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chỉ rõ.

Cuối cùng, trong giải pháp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày giải ngân 100% vốn ngân sách nhà nước đã dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong 3 tháng cuối năm.

“Bộ Tài chính luôn luôn bám sát tình hình để tham mưu cho Chính phủ các kịch bản cũng như giải pháp để chúng ta hướng tới mục tiêu không thay đổi, đó là tăng trưởng hai con số về GDP trong năm 2026” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại Họp báo. Ảnh: Quang Phúc

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hướng tới thứ hạng cao hơn sau nâng hạng

Cũng tại Họp báo, liên quan đến câu hỏi của nhà báo về việc từ ngày 21/9, Việt Nam bắt đầu nâng hạng thị trường chứng khoán, những cải cách nào được ưu tiên để biến dòng vốn nâng hạng thành nguồn lực lâu dài cho nền kinh tế?

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, việc phát triển thị trường chứng khoán của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 theo Quyết định số 1726/QĐ-TTg.

“Tháng 9 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là bước tiến được các tổ chức quốc tế, tài chính quốc tế công nhận” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay.

Để đảm bảo việc duy trì thứ hạng và tiếp tục phát triển hướng tới thứ hạng cao hơn, Bộ Tài chính đã xác định rất rõ những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế. Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngay trong kỳ họp tháng 10/2026 tới đây. Việc sửa đổi này sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng. Đồng thời, đáp ứng sự phát triển tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đáp ứng tình hình mới, xem xét đưa vào những quy định có kiểm soát để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo xu hướng thế giới.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục trình Quốc hội cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia thị trường.

Thứ hai, thực hiện các giải pháp phát triển nguồn cung vốn và đa dạng hàng hóa trên thị trường. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các quy định liên quan đến IPO doanh nghiệp gắn với niêm yết, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán. Đồng thời, triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp có quy mô lớn, quản trị tốt của các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư để làm rõ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua việc xác định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ các giải pháp liên quan đến việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp, kể cả phát hành trái phiếu ra công chúng lẫn phát hành trái phiếu riêng lẻ và đa dạng hóa trái phiếu và chứng khoán phái sinh, những trái phiếu xanh sẽ được ưu tiên khuyến khích phát hành.

Thứ ba, chúng ta đã tạo ra nguồn cung thì cũng cần tạo ra nhu cầu đầu tư trên thị trường.

“Một trong những giải pháp chúng tôi đã nhiều lần chia sẻ là việc phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường, tăng cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để tạo ra sự phát triển bền vững của thị trường” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho hay.

Với các quy định liên quan đến tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành khác xem xét rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng đang có đề án riêng để phổ cập và đào tạo nhà đầu tư trong nước, nâng cao trình độ và năng lực của các nhà đầu tư, hướng tới các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ có điều kiện tiếp cận nguồn kiến thức, có trình độ cao hơn để tham gia thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu minh bạch, đảm bảo các vi phạm được ngăn chặn, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả chủ thể tham gia thị trường.

“Với 4 nhóm giải pháp đồng bộ nêu trên, Bộ Tài chính kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, đáp ứng đúng yêu cầu là một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh./.