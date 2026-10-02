Chính phủ khuyến khích đưa 'Đại học vào trong doanh nghiệp'

Sáng 2/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hoá giáo dục.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc, đối thoại. Ảnh: CP

Vốn xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng khoảng 36.000 phòng học

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên cho biết hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô và loại hình, góp phần giảm áp lực cho hệ thống công lập.

Về số lượng cơ sở ngoài công lập, giáo dục mầm non có 3.256 trường; giáo dục phổ thông có 871 trường (tiểu học: 167 trường; trung học cơ sở: 120 trường; trung học phổ thông: 584 trường); giáo dục đại học có 67 trường; giáo dục nghề nghiệp có 325 trường.

Năm 2025, 28/34 tỉnh, thành phố báo cáo 348 dự án xã hội hóa giáo dục, tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng khoảng 36.000 phòng học và 1.300 phòng công vụ cho giáo viên, với tổng kinh phí quy đổi ước tính khoảng 33.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng kết quả chưa tương xứng tiềm năng; mức độ xã hội hóa chênh lệch lớn giữa cấp học, địa bàn; nguồn lực tập trung ở đô thị và phân khúc thuận lợi; chưa hình thành đầy đủ cơ chế để nguồn lực, công nghệ, năng lực quản trị và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình hiện đại hóa giáo dục.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Chia sẻ các vướng mắc cũng như kiến nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu một số điểm nghẽn cần được tháo gỡ về khung pháp lý; đề xuất hỗ trợ, đầu tư và đặt hàng để đưa công nghệ lõi thành sản phẩm Việt Nam; góp ý về chính sách ưu đãi, tiêu chuẩn giáo viên, thành lập quỹ đầu tư phục vụ nghiên cứu,...

Chính phủ khuyến khích nhân rộng mô hình "Đại học trong doanh nghiệp"

Phát biểu tại cuộc làm việc, đối thoại, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất quán khuyến khích xã hội hóa giáo dục, huy động thêm nguồn lực, trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của xã hội để cùng Nhà nước phát triển giáo dục. Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, giáo dục công lập là trụ cột; giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Đồng thời, Chính phủ tập trung chỉ đạo, tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, vốn và thủ tục hành chính; chính sách phải minh bạch, ổn định, dễ dự báo; rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn giải quyết.

Toàn cảnh cuộc làm việc, đối thoại. Ảnh: CP

Đối với các doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chủ động phản ánh, kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xác định lộ trình và tầm nhìn dài hạn; mạnh dạn chuyển dịch từ các phân khúc dễ sinh lời sang đầu tư vào giáo dục đại học tinh hoa và giáo dục phổ thông theo chuẩn quốc tế.

Cũng theo Phó Thủ tướng, Chính phủ khuyến khích nhân rộng mô hình "Đại học trong doanh nghiệp", đào tạo gắn liền với chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ cao, như cách mà một số tập đoàn đang triển khai thành công.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục tư thục phải thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch mức học phí, cam kết mạnh mẽ về chất lượng đầu ra, chứng minh năng lực giải trình trước xã hội và phụ huynh.