Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9

ĐBP - Ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm và kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh, các sở ngành dự phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển; trình cấp có thẩm quyền và ban hành các văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, đồng thời tập trung xử lý các điểm nghẽn, thúc đẩy các nguồn lực cho phát triển. Các giải pháp thúc đẩy thị trường được triển khai gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Sản xuất trong nước tiếp tục được đẩy mạnh; các chính sách miễn, giảm thuế, phí được thực hiện, cùng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu tỉnh Điện Biên dự phiên họp theo hình thức trực tuyến.

Chính phủ tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương, nâng cao năng lực thực thi ở cơ sở; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, kéo dài. Cùng với đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là những động lực quan trọng của phát triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại và quan hệ quốc tế tiếp tục được tăng cường.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026. Trọng tâm là xác định những ngành, lĩnh vực, địa phương còn dư địa phát triển để tập trung khai thác; nhận diện các động lực tăng trưởng cần tiếp tục phát huy, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong những tháng cuối năm.

Quang cảnh đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị. Ba tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá sát tình hình, xác định rõ dư địa, động lực tăng trưởng; tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn bằng giải pháp cụ thể, khả thi, tạo chuyển biến rõ nét trong quý IV và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện thể chế, văn bản hướng dẫn; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả du lịch cuối năm; thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, kiên quyết xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu; đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực này. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương chú trọng bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng - an ninh và tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế.