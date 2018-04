Sáng nay (02/4), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2018, tháng ghi dấu ấn với nhiều chỉ số đầy khích lệ khi cỗ máy tăng trưởng đã đi được 1/4 quãng đường của năm 2018.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GDP quý I/2018 tăng cao nhất trong 10 năm qua, đạt mức cao, tăng 7,38% (gần bằng mức tăng trưởng 7,56% của quý 4/2017, đây là điều hiếm thấy trong tăng trưởng ở nước ta) và cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ của năm 2017 tăng 5,15%.

Động lực chính của tăng trưởng là ngành công nghiệp và xây dựng, tăng 9,7% (cùng kỳ năm 2017 tăng 4,48%, năm 2016 tăng 7,16%), đặc biệt là ngành ngành chế biến chế tạo, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,9%.

Ngành nông lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ cũng phát triển khá ấn tượng, lần lượt tăng hơn 4% và tăng 6,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,9% (cùng kỳ là 6,4%).

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, ước đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% (cùng kỳ tăng 12,8%), trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18,9%, cao hơn mức tăng 12,1% cùng kỳ. Xuất siêu 1,3 tỷ USD.

Khách quốc tế đến Việt Nam vẫn trên đà tăng mạnh, đạt trên 4,2 triệu lượt, tăng 30,9%. Thị trường chứng khoán phát triển mạnh, chỉ số VNindex đã vượt đỉnh (1.170 điểm) 11 năm qua.

Lạm phát trong tầm kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2018 giảm 0,27% so với tháng trước (cùng kỳ tăng 0,21%). CPI bình quân quý I/2018 tăng 2,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2017, chỉ tăng 0,97% so với tháng 12/2017 và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến, tại phiên họp này, Chính phủ sẽ thảo luận tình hình KT-XH tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018; kịch bản tăng trưởng năm 2018; báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2017 và một số báo cáo khác như báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a, Nghị quyết số 35, Nghị quyết số 19...

Chính phủ sẽ cũng thảo luận về một số dự án luật như Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công theo trình tự, thủ tục rút gọn; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản…

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ cập nhật thông tin về phiên họp này.

Đức Tuân