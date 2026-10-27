Chính phủ họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch về khoáng sản nhóm I

Chiều 27-10, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương về thẩm định điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản nhóm I, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Đồng chí Lê Huyền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Lê Huyền phát biểu tại cuộc họp.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 886, ngày 18-7-2023. Tuy nhiên, khi điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, cần phải điều chỉnh quy hoạch để tránh các vướng mắc trong quá trình triển khai, phù hợp với định hướng phát triển quốc gia.

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch khoáng sản đồng bộ với các quy hoạch khác; quản lý chặt chẽ, khai thác, chế biến, sử dụng tiết kiệm, gắn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ chế biến sâu khoáng sản để gia tăng giá trị kinh tế; xác định quy trình lập hồ sơ khai thác khoáng sản minh bạch đi kèm với các yếu tố bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Theo hồ sơ điều chỉnh do Bộ Công Thương lập, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa dự kiến quy hoạch 2 loại khoáng sản thuộc nhóm I, bao gồm titan và quặng thiếc. Khoáng sản titan dự kiến quy hoạch 4 khu vực với tổng diện tích hơn 3.186ha; quặng thiếc dự kiến quy hoạch 2 khu vực với tổng diện tích khoảng 75ha. Để quy hoạch bảo đảm tính khả thi và sát với tiềm năng tài nguyên thực tế, tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan lập quy hoạch tiếp tục rà soát, cập nhật những khu vực khoáng sản trên cơ sở tài liệu điều tra địa chất và các kết quả đánh giá bổ sung; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa bản thuyết minh, bản đồ và các phụ lục về tên khu vực, địa danh, diện tích, trữ lượng cũng như công suất khai thác.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, khoáng sản là nguồn lực quan trọng, nền tảng của ngành vật liệu phục vụ cho công nghiệp. Do đó, hoàn thiện quy hoạch là cơ sở để giải phóng nguồn lực khoáng sản, đất đai phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương và ý kiến phản biện của các chuyên gia để hoàn thiện đề án quy hoạch khoáng sản. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương hoàn thiện quy hoạch khoáng sản, chuẩn bị phương án khi quy hoạch khoáng sản được thông qua, cập nhật vào quy hoạch tỉnh để có thể triển khai ngay.