Chính phủ hỗ trợ, startup chip Ấn Độ vẫn khó thương mại hóa sản phẩm

Do hạn chế về vốn và chu kỳ phát triển kéo dài, một startup mới bắt đầu sản xuất có thể chỉ đặt khoảng 100 tấm wafer tại nhà máy chế tạo. Mỗi tấm wafer chứa hàng nghìn chip, tùy kích thước. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn có thể đặt hàng hàng chục nghìn tấm wafer mỗi tháng.

CHI PHÍ CHẾ TẠO CAO DO SẢN LƯỢNG THẤP

“Các nhà máy chế tạo này quan tâm đến sản lượng”, ông Rakesh Malik, nhà sáng lập Vervesemi, cho biết. Startup này đã hoàn thành giai đoạn cuối của thiết kế chip, gọi là tape-out, cho các lĩnh vực từ năng lượng đến viễn thông.

Theo ông Malik, các nhà máy báo giá cho Vervesemi cao hơn 50% so với mức giá dành cho những doanh nghiệp khác.

“Đây là thách thức về chi phí. Khi định giá sản phẩm trên thị trường, chúng tôi rất khó cạnh tranh vì nguyên liệu đầu vào, tức wafer từ nhà máy chế tạo, không có giá cạnh tranh”, ông nói.

Dù vậy, việc được lựa chọn tham gia chương trình phát triển bán dẫn của Ấn Độ đã mở ra cơ hội cho những startup trước đây phải tự xoay xở nguồn vốn trong nhiều năm. Trong năm nay, Vervesemi huy động được 10 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm.

Tháng 6, startup Fermionic Design tại Bengaluru công bố hợp tác thương mại với GlobalFoundries, nhà vận hành nhà máy chế tạo chip của Mỹ, để sản xuất chip tần số vô tuyến (RF). Đây là doanh nghiệp Ấn Độ đầu tiên đạt được thỏa thuận sản xuất loại chip này với GlobalFoundries.

Ông Gautam Singh, nhà sáng lập Fermionic Design, cho biết môi trường chính sách bán dẫn đã góp phần giải quyết phần nào bài toán sản lượng. Công ty hiện giao hàng ở quy mô trung bình và dự kiến mở rộng dần.

“Đối với GlobalFoundries, Ấn Độ sẽ trở thành một phần lớn hơn trong chuỗi giá trị bán dẫn. Sự hợp tác này cho thấy họ có thể hỗ trợ những khách hàng tiềm năng trong tương lai ngay từ giai đoạn đầu sản xuất”, ông Singh nhận định.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHƯA GIẢI QUYẾT ĐƯỢC BÀI TOÁN SẢN LƯỢNG

Theo Nikkei, sự phát triển của các doanh nghiệp thiết kế chip nội địa được xem là một kết quả đáng chú ý trong chính sách bán dẫn của Ấn Độ. Quốc gia này có khoảng 20% kỹ sư thiết kế chip trên thế giới, nhưng phần lớn làm việc tại các văn phòng của tập đoàn đa quốc gia như Qualcomm và Intel.

Việc khởi nghiệp trong ngành bán dẫn không dễ dàng, bởi doanh nghiệp có thể mất hơn 10 năm để xây dựng tệp khách hàng và đạt lợi nhuận. Điều này khiến việc thu hút kỹ sư rời bỏ những công việc ổn định tại các tập đoàn lớn để thành lập công ty riêng trở nên khó khăn.

Trong giai đoạn đầu của Chương trình Phát triển bán dẫn, được triển khai vào cuối năm 2021, chính phủ Ấn Độ hỗ trợ 24 dự án thiết kế chip, chi trả 50% chi phí thiết kế và cung cấp ưu đãi triển khai dựa trên doanh thu bán hàng ròng. Mức hỗ trợ tối đa lần lượt là 150 triệu rupee (khoảng 1,58 triệu USD) và 300 triệu rupee cho mỗi doanh nghiệp theo hai hạng mục.

Ngoài ra, hơn 100 doanh nghiệp được sử dụng miễn phí các công cụ tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) đạt tiêu chuẩn công nghiệp tại một trung tâm ở Bengaluru.

Một quan chức tham gia chương trình cho biết chính phủ không ngờ hạ tầng thiết kế chip nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Theo vị này, những sáng kiến tương tự của chính quyền cấp bang trước đây không ghi nhận nhu cầu cao bằng.

Trong giai đoạn hai, khởi động trong năm nay, chính phủ dự kiến hoàn trả khoản hỗ trợ tương đương 9% doanh thu bán chip ròng cho các startup. Tuy nhiên, vị quan chức thừa nhận phần lớn doanh nghiệp vẫn sẽ gặp khó khăn về sản lượng và chi phí khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Ngay cả khi nhà máy chế tạo chip đầu tiên của tập đoàn Tata bắt đầu sản xuất thương mại, năng lực của cơ sở này cũng khó đáp ứng đầy đủ sự đa dạng trong thiết kế chip của các startup Ấn Độ.

“Thành thật mà nói, đây là thị trường tự do. Buộc một startup phải đến với Tata hoặc yêu cầu Tata đưa ra mức giá ưu đãi có thể hiệu quả trên giấy tờ, nhưng không dễ thực hiện trong thực tế”, vị quan chức nói.

Theo ông, giai đoạn hai sẽ ưu tiên hỗ trợ những startup đã sản xuất được chip, thay vì tiếp tục mở rộng số lượng doanh nghiệp nhận tài trợ.

ĐÓNG GÓI CHIP VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ

Khó khăn về giá còn xuất hiện ở khâu đóng gói chip, dù Ấn Độ hiện có 5 nhà máy đóng gói đang hoạt động thương mại.

Sau khi nhà máy chế tạo như Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tạo các lớp mạch trên wafer silicon theo thiết kế, wafer được chuyển đến cơ sở đóng gói để cắt thành từng chip và bọc trong lớp vỏ bảo vệ.

Ông Malik cho biết mức giá mà Vervesemi nhận được từ phần lớn nhà máy đóng gói trong nước cao gấp 2–3 lần báo giá từ các cơ sở ở nước ngoài. Tuy nhiên, vướng mắc về thủ tục hải quan đôi khi khiến doanh nghiệp phải lựa chọn nhà cung cấp trong nước có chi phí cao hơn. Vervesemi đã hợp tác với Suchi Semicon tại bang Gujarat để đóng gói một thiết kế chip.

Theo ông Malik, doanh nghiệp thường gửi ra nước ngoài nguyên tấm wafer chứa hàng nghìn chip để đóng gói. Khi nhập trở lại, hàng hóa là khoảng 5.000 chip đã được cắt rời và đóng gói, thay vì wafer như lúc xuất đi.

Sự khác biệt này khiến cơ quan hải quan gặp khó khăn trong xử lý thủ tục. Vervesemi mất ba tháng để giải quyết vướng mắc phát sinh.

Một vấn đề khác liên quan đến quy định chuyển tiền ra nước ngoài. Các doanh nghiệp thiết kế chip phải thanh toán trước cho nhà máy chế tạo để sản xuất mặt nạ quang khắc (photomask), tấm khuôn có độ chính xác cao dùng để tạo hình mạch điện trên chip.

Quy định của ngân hàng trung ương Ấn Độ yêu cầu tài sản vật chất được thanh toán trước bằng tiền chuyển ra nước ngoài phải được nhập khẩu vào Ấn Độ trong vòng ba năm. Trong khi đó, mặt nạ quang khắc được giữ lại tại nhà máy chế tạo để phục vụ sản xuất.

“Chúng tôi cũng đang phải giải quyết vấn đề này”, ông Malik cho biết.

Theo quan chức tham gia chương trình, những vướng mắc trên xuất phát một phần từ việc chính quyền các bang, bộ ngành và cơ quan hải quan chưa có nhiều kinh nghiệm với đặc thù của ngành bán dẫn. Vị này cho biết các cơ quan chức năng đã can thiệp trong chưa đầy một ngày khi startup gặp tình trạng hàng hóa bị đình trệ do thủ tục.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng số lượng dự án được hỗ trợ vẫn còn hạn chế. Ông Mukul Sarkar, nhà sáng lập startup Orvis Semi, nhận xét 24 dự án trong giai đoạn đầu là quá ít.

“Với quy mô của đất nước này, riêng tại Delhi đã nên có khoảng 25–30 công ty”, ông nói.

Theo ông Sarkar, không phải startup nào cũng có thể tồn tại lâu dài trong ngành bán dẫn. “Nguyên tắc kinh tế cơ bản trong việc tài trợ cho startup sẽ không thay đổi. Trong số những công ty này, chỉ khoảng 2–3 doanh nghiệp có thể đi tiếp trong thập kỷ tới”.