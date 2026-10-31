Chính phủ hạ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0 đến hết ngày 31/3/2027

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thuế tiêu thụ đặc biệt các mặt hàng xăng được hạ về 0. Ảnh: Nguyễn Huế

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí cho xăng dầu. Trong 2 tháng cuối năm, khoảng 4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%.

Ngoài giảm thuế, phí, Chính phủ còn thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chủ động tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nhờ đó, mặt bằng giá xăng dầu trong nước được duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh lên mức tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S cũng điều chỉnh tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.