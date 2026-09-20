Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tại Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026, Chính phủ yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí khung, cơ chế giám sát việc quyết định giá đất.

Cùng với đó là các chính sách liên quan đến giá đất, vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết, quản lý, quyết định giá đất.

Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc “minh bạch tối đa”, nhằm thúc đẩy giao dịch bất động sản; thực hiện phân cấp, phân quyền theo hướng Chính phủ quy định chung, áp dụng trên phạm vi cả nước.

Cùng với các quy định trên, Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu đánh giá đầy đủ tác động chính sách, rà soát kỹ quy định xử lý chuyển tiếp bảo đảm không xảy ra khoảng trống và các xung đột pháp lý ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chính phủ giữ quy định bắt buộc công chứng giao dịch đất đai.

Ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp, khiếu kiện

Nội dung quan trọng khác được Chính phủ lưu ý là việc thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai; đồng thời, thực hiện yêu cầu công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Phương án này được đưa ra để bảo đảm phù hợp với pháp luật chuyên ngành về công chứng, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Đây là một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến của đại biểu tại diễn đàn Quốc hội. Luật Đất đai hiện hành quy định hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Dự thảo Luật Đất đai sửa khi đổi trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, không còn nội dung này. Dự thảo chỉ quy định các điều kiện thực hiện quyền của người sử dụng đất, như có giấy chứng nhận, đất không tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết…

Đề cập đến vấn đề này, đại biểu lưu ý, cần đánh giá đầy đủ tác động xã hội và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn pháp lý trong giao dịch đất đai, khi bỏ quy định bắt buộc công chứng.

Bên cạnh đó, Luật Công chứng cũng quy định những giao dịch quan trọng, cần mức độ an toàn pháp lý cao, phải được luật hoặc nghị định quy định bắt buộc công chứng.

Khi tiếp thu, giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nêu rõ, công chứng giao dịch đất đai là thủ tục hành chính nên không nhất thiết phải quy định trong luật. Tuy nhiên, nội dung này sẽ được đưa vào nghị định, đảm bảo "không mất đi quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người dân trong quá trình giao dịch về đất đai".