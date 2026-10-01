Chính phủ giao gần 900.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030

Hơn 191.000 căn nhà ở cho thuê được giao chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn. Trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn và nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Đối với các địa phương, chỉ tiêu được giao gồm thành phố Hà Nội 84.000 căn, Thành phố Hồ Chí Minh 181.257 căn, thành phố Hải Phòng 32.850 căn, thành phố Huế 10.600 căn, thành phố Đà Nẵng 26.279 căn, thành phố Cần Thơ 13.250 căn, thành phố Đồng Nai 60.054 căn.

Nghị quyết nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

Chính phủ yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; rà soát các dự án đã có trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở để triển khai. Đồng thời, nghiên cứu tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm nhà ở xã hội để bán.

Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được yêu cầu đưa vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, qua đó rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Nghị quyết số 303/NQ-CP thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.