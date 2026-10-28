Chính phủ giao Đồng Nai tiếp nhận nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên

Một góc Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Cụ thể, ngày 27/10/2026 Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg về chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên-đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

Quyết định cũng giao Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Các bộ, cơ quan và địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trước đó, ngày 16/7/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký, ban hành Nghị quyết số 188/NQ-CP về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai quản lý.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ sau khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên về thành phố Đồng Nai quản lý, chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng theo quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Du khách nước ngoài trải nghiệm ngắm thú ban đêm tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Thực hiện Nghị quyết số 188, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã xây dựng Phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Phương án xác định điều chỉnh phần diện tích hơn 272 km2 Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý theo ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên được phê duyệt.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 82.000ha. Nơi đây ghi nhận hơn 1.600 loài thực vật và 1.729 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như voi châu Á, bò tót, chà vá chân đen, tê tê Java và cá sấu Xiêm.

Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới (2001 và 2011). Từ ngày 20/4/2024, Vườn quốc gia Cát Tiên được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế công nhận vào "Danh lục Xanh" toàn cầu.