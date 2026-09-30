Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nghị quyết, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn này là 899.857 căn. Trong đó, 708.834 căn là nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 191.023 căn là nhà ở cho thuê.

Việc điều chỉnh mục tiêu được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội đã có những chuyển biến nhưng vẫn còn thiếu. Theo Chính phủ, cơ cấu sản phẩm hiện còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với mức giá hợp lý của người lao động vẫn rất lớn.

Chính phủ xác định bên cạnh nhà ở để bán, cần coi nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân. Mục tiêu được đặt ra không chỉ nhằm bảo đảm an sinh xã hội mà còn góp phần ổn định thị trường bất động sản.

Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn (Ảnh: Phạm Tùng).

Theo định hướng tại Nghị quyết, nhà ở cho thuê được ưu tiên phát triển, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các vùng động lực và hành lang kinh tế quan trọng.

Để tạo nguồn lực thực hiện, Chính phủ yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất sạch và nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương cho phát triển nhà ở cho thuê. Cùng với nguồn lực công, các địa phương được yêu cầu huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt từ các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội.

Về chỉ tiêu cụ thể, Hà Nội được giao phát triển 84.000 căn trong giai đoạn 2026 - 2030; Tp. Hồ Chí Minh là 181.257 căn; Hải Phòng 32.850 căn; Huế 10.600 căn; Đà Nẵng 26.279 căn; Cần Thơ 13.250 căn và Đồng Nai 60.054 căn,...

Các địa phương có trách nhiệm đưa chỉ tiêu được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đồng thời rà soát các dự án đã có trong quy hoạch và chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh để tổ chức thực hiện.

Đối với những dự án đã khởi công, nghị quyết yêu cầu địa phương đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Cùng với đó, các tỉnh, thành phố phải lập và phê duyệt danh mục vị trí khu đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bảo đảm quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Đáng chú ý, nghị quyết đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh tỉ trọng giữa các loại hình nhà ở xã hội. Theo đó, Chính phủ đề nghị các địa phương nghiên cứu, chỉ đạo chủ đầu tư tăng chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, đồng thời giảm nhà ở xã hội để bán.

Cùng với việc phân bổ chỉ tiêu, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được đưa vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường được thực hiện đồng thời, song song nhằm rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Bộ Xây dựng được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.