Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiều nhiệm vụ quan trọng

Du khách nước ngoài tham gia hoạt động Hành trình quốc học - một sản phẩm du lịch mới ở Văn Miếu, Hà Nội. (Ảnh minh họa: Ban tổ chức chương trình)

Theo đó, đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chính phủ yêu cầu Bộ phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối nội, đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; tăng cường truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, người tốt, việc tốt, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ: ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, truyền thông trên không gian mạng trong tình hình mới; phê duyệt Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch, kích cầu, tập trung khai thác mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm; phối hợp các địa phương trọng điểm đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và ứng dụng công nghệ, tăng cường xúc tiến phù hợp với từng thị trường. Khẩn trương hoàn thiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026-2035 và các đề án chuyên ngành; triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Đồng thời, khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam theo hướng xin Quốc hội cho chủ trương về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết để thúc đẩy lĩnh vực du lịch; giao Chính phủ ban hành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với mức độ cụ thể, thận trọng với những biện pháp về thuế và hỗ trợ, bảo đảm sát với tình hình thực tế, đánh giá kỹ lưỡng về tác động đối với ngân sách; báo cáo Chính phủ trước ngày 10/11/2026 trước khi trình Quốc hội theo quy định.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; chủ động chuẩn bị triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch sau khi được Quốc hội thông qua.

Cùng với đó, chủ động chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) theo kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Rà soát, cập nhật kịch bản phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tập trung các nhiệm vụ, sản phẩm có khả năng đóng góp vào tăng trưởng năm 2026; phát huy hiệu quả Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, tăng cường kết nối các doanh nghiệp, nghệ sĩ, cơ sở đào tạo, thiết chế văn hóa và chủ thể sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp văn hóa.