Chính phủ giao bổ sung 192,251 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia

Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vũng, bảo đảm bình đẳng giới và an sinh xã hội. Ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định 1757/QĐ-TTg kịp thời giao bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 4) cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện CTMTQG.

Theo đó, Chính phủ đã giao bổ sung 192,251 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 4) của CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

Cụ thể, Chính phủ giao bổ sung 64,01 tỷ đồng cho 9 bộ, cơ quan trung ương; giao bổ sung 128,241 tỷ đồng cho UBND 27 tỉnh, thành phố.

Để tổ chức thực hiện Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương được giao dự toán có trách nhiệm phân bổ, giao dự toán chi tiết đến lĩnh vực chi, nhiệm vụ; tổ chức thực hiện, giải ngân theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan; bảo đảm khả năng giải ngân trong năm 2026.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được giao bổ sung dự toán thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết cho các sở, ban, cấp xã theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; gửi kết quả phân bổ chi tiết theo dự án thành phần, lĩnh vực chi về Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, thông tin, số liệu; sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung, chế độ, tiêu chuẩn, định mức; không trùng lặp với chương trình, dự án, nhiệm vụ chi khác; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và không để phát sinh kinh phí không sử dụng hết phải chuyển nguồn do nguyên nhân chủ quan.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về căn cứ, nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, nội dung và số liệu của phương án phân bổ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc phân bổ, tổ chức thực hiện, giải ngân; tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP theo hướng chỉ ban hành một văn bản hướng dẫn cụ thể, tránh tình trạng áp dụng cả cơ chế cũ và cơ chế mới (dự kiến tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 46/2026/NQ-CP trước ngày 15/10/2026).