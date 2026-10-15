Chính phủ giải đáp thắc mắc của thanh niên về việc làm, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà 20 thanh niên đại diện tham gia chương trình đối thoại. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng hoa và quà chúc mừng hội; tặng quà 20 thanh niên đại diện cho các bạn thanh niên tham gia chương trình đối thoại.

Các bạn thanh niên tham gia đối thoại. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cần giải pháp đồng bộ để tạo việc làm cho thanh niên

Phát biểu ý kiến tại đối thoại, từ thực tế còn khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Nguyễn Thị Như Quỳnh, kỹ sư AI (Công ty cổ phần Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng robot hình người Vindynamics) đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ thời gian tới cần tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên.

Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải dẫn báo cáo của Cục Thống kê cho biết trong quý 3, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15-24 tuổi) là 9,07%, cao hơn 4 lần so với tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước (2,22%). 1,6 triệu thanh niên “3 không”: không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo, chiếm hơn 11% tổng số thanh niên cả nước. Tỷ lệ này tuy thấp hơn mức bình quân thế giới (20%) và khu vực (16%), nhưng vẫn là mức cao.

Về nguyên nhân, theo Bộ trưởng, là do cơ cấu, chất lượng đào tạo còn hạn chế, còn lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu thị trường; tiếp cận cơ hội việc làm của thanh niên còn hạn chế, nhất là thanh niên vùng sâu vùng xa. Kỹ năng của một bộ phận thanh niên còn yếu kém, có tâm lý không muốn tìm việc làm, không muốn làm việc do có sự bao bọc của gia đình, gây nên sự lãng phí nhân lực, tạo áp lực cho hệ thống an sinh.

Trong số các giải pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức của thanh niên trong học tập, đào tạo, tìm việc làm; thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội để tạo nhiều việc làm cho người lao động; tiếp tục nâng cao đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng của thanh niên, gắn với yêu cầu hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bộ Nội vụ cũng đang phát triển sàn giao dịch việc làm quốc gia để kết nối cung - cầu lao động; phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo để đào tạo dạy nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động…

Liên quan đến lĩnh vực khoa học - công nghệ, TS. Đặng Thị Lệ Hằng, Phó Trưởng phòng Công nghệ vật liệu y sinh (Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), đặt câu hỏi: Bộ Khoa học - Công nghệ có cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đánh giá sản phẩm như thế nào để những nhà khoa học trẻ được trao cơ hội và đóng góp?

Về câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, tỷ lệ nhà khoa học trẻ dưới 40 tuổi liên tục tăng trưởng đột phá qua từng năm. Bộ đang có chương trình mời 50 nhà khoa học trẻ sang Nga tham gia đại hội các nhà khoa học trẻ thế giới vào tháng 12 tới; có chương trình, chính sách hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, gắn với việc phát triển các công nghệ chiến lược, tham gia giải quyết các bài toán lớn của quốc gia...

Các bạn thanh niên tham gia chương trình đối thoại. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Khởi nghiệp của thanh niên còn vướng

Nguyễn Thùy Chi, người khuyết tật bại não - người đồng sáng lập, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh - gây xúc động tại chương trình khi cho biết đang khởi nghiệp trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội. Theo Thùy Chi, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên còn khó tiếp cận các nguồn vốn.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông thừa nhận, có 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng doanh nghiệp còn khó tiếp cận các nguồn vốn, trong đó có các bạn thanh niên khởi nghiệp.

Thứ trưởng thông tin dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) sẽ linh động hơn cho việc tiếp cận nguồn vốn, ưu đãi thuế, hạ tầng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có các bạn thanh niên khởi nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Giải đáp thắc mắc của anh Hồ Hoàng Hiếu, Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ, đầu tư, phát triển An Gia (TPHCM), về điểm nghẽn đất đai, vốn, công nghệ, thị trường và liên kết chuỗi trong nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết ông cảm thấy vui vì nhận được câu hỏi của thanh niên quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Thực tế, thời gian qua, tuyển sinh đại học các ngành nông nghiệp khá khiêm tốn.

“Các bạn khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, môi trường là an toàn nhất”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu và nhận được tràng vỗ tay của các bạn thanh niên.

Trước những trăn trở của giới trẻ về các bài toán lớn khi khởi nghiệp nông nghiệp, trong đó có liên kết chuỗi giá trị, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, mô hình liên kết hợp tác xã cùng hệ thống truy xuất nguồn gốc chính là chìa khóa mở rộng quy mô bền vững. Hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc của ngành nông nghiệp hiện đã liên thông dữ liệu với Bộ KH-CN cùng 28/34 địa phương trên cả nước.

"Vấn đề ở đây là truy xuất được nhưng nguồn gốc của các bạn phải đảm bảo về chất lượng để người mua tin tưởng. Khi đó, người tiêu dùng sẽ đặt niềm tin vào sản phẩm. Nếu các bạn có sản phẩm tốt thì thị trường sẽ tìm đến các bạn chứ không phải là các bạn tiếp cận thị trường nữa", Bộ trưởng nói.