Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc tiếp tục áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Chính phủ gia hạn chính sách thuế với xăng dầu đến hết năm 2026. (Ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết, thời gian thực hiện chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu được gia hạn đến hết ngày 31/12/2026. Nội dung này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ.

Đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng, Chính phủ cũng quyết định kéo dài thời gian áp dụng các quy định tại Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Các chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế xử lý trong trường hợp cần thay đổi thời gian áp dụng chính sách. Cụ thể, nếu phát sinh yêu cầu phải rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn thực hiện nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.