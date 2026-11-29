Đức triển khai mô hình mới nhằm phát triển nhà ở giá rẻ. (Nguồn: Shuttersstock.com)

Tuy nhiên, giải pháp này vẫn đối mặt với những trở ngại về chi phí xây dựng và cơ sở pháp lý.

Tại các đô thị lớn của Đức, việc tìm thuê một căn hộ mới hoặc mua nhà phù hợp với khả năng tài chính ngày càng khó khăn. Để cải thiện tình hình, Bộ trưởng Tài chính Liên bang Lars Klingbeil và Bộ trưởng Xây dựng Liên bang Verena Hubertz, đề xuất thành lập Công ty Liên bang về xây dựng nhà ở giá phải chăng, dự kiến hoạt động từ năm 2027.

Theo kế hoạch, Chính phủ Liên bang nắm giữ 51% cổ phần, phần còn lại thuộc về các doanh nghiệp nhà ở tư nhân và công lập. Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và Đảng Dân chủ xã hội (SPD) đã thống nhất cấp 320 triệu euro (350 triệu USD) vốn ban đầu cho công ty trong năm 2027.

Thay vì trực tiếp xây dựng, Công ty sẽ đặt hàng các dự án thông qua các đơn vị phát triển bất động sản hoặc tổng thầu, sau đó sở hữu các căn hộ trong dài hạn. Nhờ đó, Nhà nước có thể duy trì giá thuê thấp lâu dài, thay vì chỉ hỗ trợ các dự án tư nhân trong một thời hạn nhất định.

Chính phủ Đức kỳ vọng mô hình này giúp giảm chi phí xây dựng nhờ ba lợi thế: Khả năng vay vốn với lãi suất ưu đãi của Nhà nước; Đặt hàng xây dựng quy mô lớn theo thiết kế tiêu chuẩn; Tận dụng quỹ đất công. Công ty cũng dự kiến thúc đẩy các phương pháp xây dựng công nghiệp như nhà lắp ghép, nhà tiền chế, tập trung tại những khu vực thiếu hụt nhà ở.

Nguồn cung mới trước hết hướng đến các hộ gia đình có thu nhập trung bình, không đủ điều kiện thuê nhà ở xã hội nhưng cũng khó chi trả cho các căn hộ mới có giá cao. Đó là những người làm công tác điều dưỡng, cảnh sát, nhân viên văn phòng, gia đình trẻ và người nghỉ hưu. Việc tăng nguồn cung căn hộ cho thuê cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tăng giá thuê trên thị trường.

Tuy nhiên, Công ty mới không thể tự giải quyết những nguyên nhân khiến chi phí xây dựng tại Đức ở mức cao, như giá đất đắt đỏ, thủ tục cấp phép phức tạp, các quy định kỹ thuật và tình trạng thiếu lao động có tay nghề. Bên cạnh đó, Đức đã có nhiều doanh nghiệp nhà ở thuộc chính quyền thành phố, chính quyền bang, các hợp tác xã và khu vực tư nhân. Việc thành lập thêm một doanh nghiệp cấp Liên bang có thể dẫn đến chồng chéo về tổ chức và phải xây dựng lại bộ máy hoạt động.

Một trở ngại lớn khác là cơ sở pháp lý. Do lĩnh vực nhà ở phần lớn thuộc thẩm quyền của các bang, Cơ quan Nghiên cứu Khoa học thuộc Quốc hội Liên bang Đức nhận định cần có những điều chỉnh đáng kể về hiến pháp để Chính phủ Liên bang có thể đảm nhận nhiệm vụ xây dựng nhà ở trên quy mô toàn quốc. Việc này cần được Quốc hội Liên bang và Hội đồng Liên bang thông qua với đủ đa số theo quy định.

Ông Michael Voigtländer, chuyên gia bất động sản thuộc Viện Kinh tế Đức (IW), cũng cho rằng mô hình này cần phải được nghiên cứu thêm bởi lợi thế vay vốn với lãi suất thấp chỉ được dành cho một số đối tác được lựa chọn. Thay vào đó, ông đề xuất Nhà nước cấp bảo lãnh cho tất cả các doanh nghiệp phát triển nhà ở giá phải chăng, giúp họ tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn.

Như vậy, dù được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhà ở tại Đức, hiệu quả của công ty mới vẫn phụ thuộc vào khả năng tháo gỡ các rào cản về pháp lý, tổ chức và chi phí xây dựng.

(theo TTXVN)