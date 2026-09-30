Chính phủ Đức giảm thuế nhiên liệu, ứng phó giá xăng dầu tăng cao

Trước tình trạng giá xăng dầu tăng mạnh trong những tuần gần đây, Chính phủ Liên bang Đức và các bang đã thống nhất triển khai gói biện pháp mới nhằm giảm áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ Đức triển khai gói giảm thuế nhiên liệu mới với quy mô lớn. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang và các bang được công bố ngày 18/9/2026 và đã được Quốc hội thông qua ngày 25/9, thuế năng lượng đối với xăng và diesel sẽ được giảm 14,04 cent/lít trong thời gian từ ngày 1/10 đến 31/12/2026. Do thuế VAT được tính trên giá đã giảm thuế năng lượng, tổng mức giảm thuế trên lý thuyết tương đương khoảng 16,7-17 cent/lít. Tổng quy mô hỗ trợ dự kiến khoảng 2,5 tỷ EUR, trong đó các bang đóng góp 1,25 tỷ EUR.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Đức tăng lên mức cao kỷ lục, chịu tác động đáng kể từ những bất ổn địa chính trị và tình hình tại Trung Đông. Theo số liệu được Chính phủ Đức và ADAC dẫn lại, ngày 17/9, giá bình quân trên toàn quốc đạt khoảng 2,308 EUR/lít đối với Super E10 và 2,471 EUR/lít đối với diesel.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 Đức sử dụng công cụ giảm thuế nhiên liệu để ứng phó với giá xăng dầu tăng cao. Trước đó, từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6/2026, thuế năng lượng Đức đối với xăng và diesel cũng đã được giảm 14,04 cent/lít, tạo mức giảm thuế thực tế khoảng 17 cent/lít sau khi tính cả VAT. Gói hỗ trợ trước có chi phí khoảng 1,6 tỷ EUR và được đánh giá bởi Cơ quan Cạnh tranh liên bang Đức cùng Ủy ban chuyên gia về độc quyền là phần lớn đã được chuyển tới người tiêu dùng. So với biện pháp hồi tháng 5-6, gói hỗ trợ mới có mức giảm thuế trên mỗi lít tương đương nhưng thời gian áp dụng dài hơn (ba tháng so với hai tháng) và quy mô tài chính lớn hơn, khoảng 2,5 tỷ EUR so với 1,6 tỷ EUR của đợt trước.

Điểm mới đáng chú ý là Chính phủ Đức đồng thời dự kiến làm việc với ngành dầu mỏ để xây dựng cơ chế giá trần nhiên liệu tạm thời theo mô hình của Luxembourg hoặc Bỉ, chậm nhất từ ngày 1/1/2027 nhằm hạn chế các mức giá được cho là không hợp lý tại các trạm xăng.

Việc Chính phủ Đức tiếp tục sử dụng biện pháp giảm thuế nhiên liệu cho thấy giá năng lượng vẫn là một trong những yếu tố gây sức ép lớn đối với nền kinh tế Đức, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận tải, sản xuất và logistics, đồng thời làm giảm sức mua của hộ gia đình. Đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Đức, đặc biệt là các ngành có chi phí vận chuyển cao, diễn biến giá nhiên liệu và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ Đức cần tiếp tục được theo dõi do có thể tác động đến chi phí logistics, giá thành hàng hóa và nhu cầu tiêu dùng tại thị trường này.