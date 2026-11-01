Chính phủ đưa thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% từ ngày 1/11, giá xăng giảm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 45/2026 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, trong đó quyết định giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tất cả các loại xăng xuống 0%.

Theo Nghị quyết, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Như vậy, chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng trong 5 tháng, nhằm góp phần hỗ trợ điều hành thị trường xăng dầu trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường.

Nghị quyết cũng quy định, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, đã được điều chỉnh theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ, sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết mới có hiệu lực.

Từ ngày mai 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được áp dụng ở mức 0%, theo Nghị quyết mới của Chính phủ.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách, bao gồm rút ngắn hoặc kéo dài thời gian hiệu lực của Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ đề xuất với Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất áp dụng với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Khi thuế suất về 0%, cả ba mặt hàng sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, với mức giảm khác nhau tùy loại xăng.

Ngoài thuế tiêu thụ đặc biệt, giá xăng dầu còn chịu tác động từ các yếu tố cấu thành giá như giá xăng dầu thế giới, tỷ giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và chi phí vận chuyển.

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo chính sách hiện hành. Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12.

Giá xăng giảm gần 2.000 đồng/lít

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết, căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, kể từ 0h ngày 1/11, xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ không chi, không trích quỹ bình ổn với các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 31/10/2026.

Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 VNĐ/lít.

Giá xăng của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.