Chính phủ dự kiến trình 95 tài liệu, tờ trình, báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Chiều 29/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại Kỳ họp thứ 2, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 95 tài liệu, tờ trình, báo cáo. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, tờ trình, báo cáo để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Đánh giá khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 2 rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên xem xét những dự án luật, nghị quyết có thể rút gọn được quy trình trong một kỳ họp, những nội dung phải thông qua trong nhiều kỳ họp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị (Ảnh: VGP).

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tinh thần là khẩn trương, tích cực nhưng cũng không thể chủ quan; không chỉ phối hợp để hoàn thành chương trình Kỳ họp, mà phải phối hợp để nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và thực thi của Chính phủ; không chỉ xử lý hồ sơ mà phải xử lý chính sách, đặc biệt là yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không chỉ rõ tiến độ mà phải rõ trách nhiệm cuối cùng đối với từng sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác phối hợp giữa hai Đảng ủy không chỉ là phối hợp hành chính mà còn về trách nhiệm chính trị.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị "3 trách nhiệm": Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình; các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Đánh giá từ nay đến ngày khai mạc Kỳ họp là giai đoạn cao điểm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị "3 kỷ luật": Kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra Quốc hội thảo luận; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Nhấn mạnh người dân, doanh nghiệp đang chờ chính sách, Chủ tịch Quốc hội mong muốn qua Hội nghị này, quan hệ phối hợp thực chất giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ được nâng lên một bước, từ phối hợp công việc sang phối hợp chính sách, từ xử lý việc sang quản trị toàn bộ tiến độ xây dựng luật pháp ở Kỳ họp thứ 2, làm tiền đề cho các kỳ họp tiếp theo; cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân về chất lượng chính sách.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo: Tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, xây dựng các báo cáo, tờ trình bảo đảm chất lượng, kịp thời; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật có nội dung nhạy cảm, phạm vi tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…).

Theo Thủ tướng, thời gian chuẩn bị còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng; nhiều dự án luật có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực; đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; có những vấn đề mới, khó, phức tạp, còn ý kiến khác nhau.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Thủ tướng nêu rõ, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng hạn, mà phải bảo đảm chất lượng cao nhất, chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được thông qua.

"Tinh thần là chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu, xử lý dứt điểm từng vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau Kỳ họp triển khai được ngay. Vấn đề đã rõ thì thống nhất ngay; vấn đề còn ý kiến khác nhau thì phải chủ động phối hợp trao đổi, làm rõ để xác định phương án và thời hạn xử lý", Thủ tướng yêu cầu.

Về công tác phối hợp phục vụ cho Kỳ họp, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành coi việc chuẩn bị cho Kỳ họp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đề cao trách nhiệm cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; chỉ đạo chuẩn bị tài liệu, hồ sơ bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết, báo cáo bảo đảm chất lượng, tính thống nhất giữa các tài liệu trình Quốc hội.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết; tham gia đầy đủ các phiên họp; trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin về những vấn đề đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo những vấn đề chưa thống nhất, vượt thẩm quyền.