Chính phủ đề xuất sửa quy định về bán lại nhà ở xã hội

Trình Quốc hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) tại phiên họp sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật gồm 13 Chương, 130 Điều, giảm 68 Điều so với quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Quang cảnh phiên họp sáng 22/10. (Ảnh: Duy Linh)

Về nội dung sửa đổi, bổ sung, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề cập phát triển 4 nhóm nhà ở và chính sách áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà ở gồm: nhà thương mại; nhà ở cho thuê; nhà ở công vụ; nhà ở chính sách.

Một trong những nội dung được Chính phủ đề xuất là chỉnh lý nội dung quy định về bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm.

Theo dự thảo Luật, sau thời hạn 5 năm kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nếu đã được cấp giấy chứng nhận. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Dự thảo Luật bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về: đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn Nhà nước, vốn ngoài Nhà nước; yêu cầu đối với dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Theo quy định của dự thảo, với nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng không bằng vốn của Nhà nước, chủ đầu tư được hưởng ưu đãi như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án; chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn và không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trừ trường hợp quy định tại dự thảo.

Chủ đầu tư còn được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Được dành một tỷ lệ diện tích đất, diện tích sàn xây dựng trong dự án để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để bán, kinh doanh công trình dịch vụ, thương mại theo quy định tại Luật này.

Cần bổ sung các hình thức phát triển nhà ở cho thuê

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra trục lợi chính sách và ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. (Ảnh: Duy Linh)

Liên quan đến nhà ở cho thuê, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về đối tượng được thuê nhà ở cho thuê, các đối tượng ưu tiên được thuê nhà ở để bảo đảm xác định đối tượng thụ hưởng chính sách một cách phù hợp, đặc biệt đối với các dự án nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng bằng vốn của Nhà nước.

Việc này nhằm bảo đảm phù hợp với mục tiêu của chính sách là giải quyết nhu cầu nhà ở của các đối tượng có khó khăn về nhà ở và tiết kiệm nguồn lực của ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, ông Phan Chí Hiếu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đề xuất chính sách để bảo đảm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và thực tiễn triển khai Luật Nhà ở trong thời gian qua, đặc biệt là những bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Điển hình như: vấn đề trục lợi chính sách của Ban quản trị, tranh chấp giữa Ban quản trị nhà chung cư và cư dân; tranh chấp về phần sở hữu chung - sở hữu riêng của nhà chung cư.