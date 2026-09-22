Chính phủ đề xuất nhiều chính sách miễn thuế cho giáo dục

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Miễn thuế cho cơ sở giáo dục tư thục phi lợi nhuận

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trình bày tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo sửa đổi khoản 5 Điều 15 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bổ sung chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Chính phủ cũng đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo cơ quan soạn thảo, chính sách này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh giảm chi phí cung cấp suất ăn; thúc đẩy hình thành các cơ sở cung cấp suất ăn quy mô lớn, tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm, qua đó giảm chi phí cho người học, người bệnh.

Đối với Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định miễn thuế đối với đất của cơ sở giáo dục để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW; miễn thuế đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo quy định của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Dự thảo đồng thời bỏ quy định về thuế suất đối với đất lấn chiếm tại khoản 7 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để bảo đảm phù hợp với thực tiễn; sửa đổi, hoàn thiện quy định về đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế để phù hợp với tên gọi theo tổ chức bộ máy hành chính mới được sắp xếp.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại kỳ họp tháng 10/2026 và đề xuất Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chưa đủ căn cứ miễn thuế cho dịch vụ cung cấp suất ăn

Thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập; miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục, đào tạo và đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Tuy nhiên, đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho hoạt động cung cấp suất ăn, cơ quan thẩm tra cho rằng, nội dung thuyết minh chưa thực sự thỏa đáng về cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý và mục tiêu chính sách.

Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, việc miễn thuế cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, chưa có cơ sở rõ ràng để khẳng định phần lợi ích từ việc miễn thuế sẽ được doanh nghiệp sử dụng để giảm giá suất ăn hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn.

Do đó, cơ quan thẩm tra chưa nhất trí bổ sung chính sách này vào dự thảo Luật; đề nghị không sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân và điều chỉnh tên dự án thành “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”.

Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập, cơ quan thẩm tra nhất trí với đề xuất của Chính phủ.

Riêng quy định miễn thuế cho cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đa số ý kiến đề nghị tiếp tục cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn có hạn.

Về miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ căn cứ chính trị, căn cứ thực tiễn, mức độ miễn hoặc giảm và phạm vi áp dụng đối với cơ sở giáo dục trong nước, cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Trường hợp thực hiện miễn thuế, cần xác định rõ phần đất được miễn và phần đất không được miễn trong trường hợp một phần diện tích trường học được sử dụng để kinh doanh thương mại, dịch vụ.

Làm rõ điều kiện, tiêu chí ưu đãi thuế

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác soạn thảo của Bộ Tài chính và thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đồng thời yêu cầu hồ sơ dự án Luật phải được chuẩn bị đúng quy trình, thủ tục xây dựng luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với nội dung miễn thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là vấn đề liên quan đến các chủ trương về miễn học phí, khám bệnh miễn phí và khuyến khích cung cấp suất ăn cho học sinh, mang ý nghĩa “rất nhân văn, rất đạo lý”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phân biệt rõ nguồn kinh phí và tính chất của hoạt động cung cấp suất ăn. Đối với các nhà hảo tâm cung cấp thức ăn miễn phí cho bệnh nhân hoặc các doanh nghiệp tham gia cung cấp suất ăn cho học sinh theo chủ trương miễn phí, thì chính sách thuế cần được tính toán kỹ. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp kinh doanh suất ăn với mức giá cao, thì phải xem xét nghĩa vụ thuế phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nghiên cứu kỹ lại vấn đề này, bảo đảm chính sách có cơ sở đầy đủ trước khi trình Quốc hội quyết định.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Riêng đề xuất sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân cung cấp suất ăn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bảo đảm chặt chẽ.

Chính phủ cần làm rõ sự cần thiết áp dụng đối với cả doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, mức độ ưu đãi, phạm vi thu nhập được hưởng và tính công bằng với các dịch vụ tương tự. Nếu tiếp tục đề xuất, dự thảo phải quy định rõ điều kiện, tiêu chí hưởng ưu đãi; cơ chế xác định riêng thu nhập được ưu đãi; quản lý, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm.

Đối với cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục cân nhắc sự cần thiết, phạm vi, mức độ ưu đãi và đối tượng thực sự cần hỗ trợ; làm rõ cơ sở, phương pháp tính số dự kiến giảm thu khoảng 2.200 tỷ đồng và tác động đến ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế và Tài chính cùng các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và cơ quan thẩm tra; hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai theo đúng quy định./.