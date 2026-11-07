Chính phủ đề xuất làm 3 cao tốc hơn 162.000 tỷ đồng

Sáng 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.

Ảnh minh hoạ.

Ba dự án gồm: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, tính chung 3 dự án có tổng chiều dài khoảng 430,5 km, được đầu tư theo quy mô 4 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 80 - 100 km/h, tổng mức đầu tư (sơ bộ) 162.393 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 158.342 tỷ đồng (giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến cân đối bố trí 119.398 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương 4.051 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong) có chiều dài khoảng 119 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 50.990 tỷ đồng. Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 132 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 48.283 tỷ đồng. Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có chiều dài 179,5 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 63.120 tỷ đồng.

Chính phủ đã dự kiến cân đối, bố trí khoảng 119.398 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho 3 dự án trong giai đoạn 2026-2030 bảo đảm đủ vốn để cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2030.

Về hình thức đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thông tin, các dự án đã nghiên cứu phương án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT; kết quả tính toán cho thấy với mức vốn Nhà nước hỗ trợ khoảng 50-70% sơ bộ tổng mức đầu tư vẫn không xác định được thời gian hoàn vốn.

Bên cạnh đó, các dự án đi qua khu vực miền núi, biên giới, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế rất khó khăn; là công trình thiết yếu, liên vùng, cần giảm chi phí vận tải, góp phần thu hút đầu tư. Do vậy, Chính phủ đề xuất đầu tư 3 dự án theo hình thức đầu tư công.

Bộ trưởng cho biết, công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện trong các năm 2026-2027, phấn đấu khởi công xây dựng vào cuối năm 2027. Phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án năm 2030 và chính thức hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2031.