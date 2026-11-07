Chính phủ đề xuất đầu tư hơn 162 nghìn tỷ đồng xây 3 tuyến đường bộ cao tốc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình trước Quốc hội sáng 7/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư 3 dự án nhằm hiện thực hóa chủ trương, định hướng của Đảng về đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc phục vụ yêu cầu phát triển đất nước.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng; tháo gỡ điểm nghẽn, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch; thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo phương án Chính phủ trình, tổng chiều dài đầu tư 3 dự án khoảng 430,5km; quy mô 4 làn xe cao tốc theo quy hoạch; tốc độ thiết kế 80-100km/h. Các dự án áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người sử dụng dịch vụ và các cơ quan quản lý, khai thác.

Chính phủ đề xuất đầu tư 3 dự án theo hình thức đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 162.393 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách trung ương khoảng 158.342 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 4.051 tỷ đồng để bố trí khoảng 50% chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 2 địa phương được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần xây dựng đường cao tốc (Lai Châu 2.004 tỷ đồng, Quảng Ngãi 2.047 tỷ đồng).

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Chính phủ đã dự kiến cân đối, bố trí khoảng hơn 119 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương cho 3 dự án trong giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đủ vốn để cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2030.

Về dự kiến tiến độ thực hiện, chuẩn bị đầu tư năm 2026-2027; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công xây dựng năm 2027; cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031. Chính phủ dự kiến phân chia các dự án thành 14 dự án thành phần về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng đường cao tốc.

Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tương tự các dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội chấp thuận, gồm 5 chính sách chung về: thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ định thầu; điều chỉnh quy hoạch; bãi đổ chất thải rắn xây dựng.

Quang cảnh phiên họp sáng 7/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban nhất trí về sự cần thiết đầu tư 3 dự án với những lý do đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Về các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, đề nghị Chính phủ xem xét thận trọng, xác định rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, thời hạn áp dụng và trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, không tạo khoảng trống pháp lý, không làm phát sinh thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị rà soát, cân nhắc kỹ đối với đề xuất chỉ định thầu; thực hiện đấu thầu theo quy định đối với các gói thầu có đủ điều kiện cạnh tranh, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Trong đó, chỉ áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với những trường hợp đặc biệt, thực sự cần thiết và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.