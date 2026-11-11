Chính phủ đề xuất chuyển 40,06 km² diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội quản lý

Chiều 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Điều chỉnh địa giới không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Việc điều chỉnh địa giới không chỉ nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn Quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho Vùng Thủ đô và cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Về phương án điều chỉnh, Chính phủ đề xuất chuyển 40,06 km² diện tích tự nhiên (gồm 25,29 km² thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm), cùng quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội quản lý.

Sau khi điều chỉnh, TP. Hà Nội có 3.399,9 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người.

Hai địa phương không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp được giữ nguyên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản ổn định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đã bảo đảm các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đối với điều kiện phù hợp quy hoạch, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Quang cảnh phiên họp chiều 11/11

Về tiêu chuẩn, theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 1211, TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên biến động không quá 20%, do đó không phải đánh giá tiêu chuẩn của tỉnh và thành phố.

Theo Tờ trình, UBND hai địa phương đã xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân với tỷ lệ đồng thuận cao. Trong đó, tỷ lệ đồng thuận tại Hà Nội đạt 94,97%, tỉnh Phú Thọ đạt 97,1%. Đề án đã được HĐND các cấp có liên quan thông qua, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ vì những lý do đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu

Trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định của pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và HĐND tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Căn cứ hồ sơ đề án do Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Riêng đối với điều kiện phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đề nghị “rà soát, điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính”.

Do vậy, Ủy ban đề nghị chính quyền TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở Tờ trình và Đề án của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành, thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai.