Chính phủ đề xuất cấp thẻ văn hóa quốc gia cho học sinh, sinh viên, hộ nghèo

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo gồm 8 chương, 39 điều, tập trung vào 6 nhóm chính sách trọng tâm.

Thứ nhất, lần đầu tiên quy định phần mềm phục vụ sáng tạo và nền tảng số hỗ trợ về quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa là hạ tầng có chức năng hỗ trợ sáng tạo, đồng thời lưu vết quá trình sáng tạo để có thể chứng minh, bảo hộ và khai thác thương mại.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình

Dự thảo quy định căn cứ pháp lý rõ ràng hơn đối với việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Thứ hai, thiết lập quy định về thu hút phát triển nhân lực trong các ngành công nghiệp văn hóa. Trong đó, Chính phủ đề xuất quy định khung năng lực nhân lực là khung tham chiếu chuyên ngành xây dựng theo vị trí việc làm và cấp độ năng lực.

Cùng với đó, dự thảo luật quy định công nhận đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo đối với nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thù lao thỉnh giảng theo cơ chế thỏa thuận.

Dự thảo cũng đề xuất quy định chính sách cấp học bổng, miễn học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chính sách tín dụng cho người học các ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề ưu tiên đào tạo.

Thứ ba, thiết lập quy định mới về tổ hợp sáng tạo văn hóa, cụm khu công nghiệp sáng tạo văn hóa nhằm tạo mô hình hạ tầng tập trung cho phát triển công nghiệp văn hóa.

Thứ tư, quy định các hoạt động phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thứ năm, quy định các nội dung về hình thành sàn giao dịch công nghiệp văn hóa để tạo lập thiết chế trung gian có vai trò kết nối chủ thể sáng tạo, quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm, nhà đầu tư và người sử dụng.

Thứ sáu, quy định các nội dung về tài chính và hỗ trợ, ưu đãi đầu tư cho phát triển công nghiệp văn hóa nhằm khắc phục khoảng trống của pháp luật hiện hành, tạo động lực đủ mạnh để huy động nguồn lực xã hội, hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trong hỗ trợ phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa, Chính phủ đề xuất cấp thẻ văn hóa quốc gia để hỗ trợ tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa cho học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và đối tượng chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ văn hóa quốc gia; phương thức xác định và cấp mức hỗ trợ, thanh toán, quyết toán, thu hồi kinh phí hỗ trợ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; việc kết nối, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu phục vụ quản lý, sử dụng thẻ văn hóa quốc gia.

Cân nhắc việc mở rộng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ quản lý giáo dục

Về phần mình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh khẳng định cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành và đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa mà Việt Nam có thế mạnh, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, lấy chủ thể sáng tạo và doanh nghiệp làm trung tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh: Nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú là danh hiệu vinh dự nhà nước, khác với trình độ đào tạo theo pháp luật về giáo dục

Về nhân lực công nghiệp văn hóa, Ủy ban cơ bản tán thành nhưng chỉ rõ việc công nhận nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo là chưa hợp lý, bởi đây là danh hiệu vinh dự nhà nước, khác với trình độ đào tạo theo pháp luật về giáo dục.

Về giảng viên đồng cơ hữu, Ủy ban đề nghị chỉ áp dụng đối với trường hợp là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, chuyên gia được đào tạo chuyên sâu hoặc có thành tích nổi trội, đồng thời có cơ chế kiểm soát để tránh lạm dụng.

Cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc việc mở rộng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ quản lý giáo dục để tránh mâu thuẫn với Luật Nhà giáo, làm rõ chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, nhân tài và giao Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền xác định.

Trần Thường