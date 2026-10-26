Chính phủ đề xuất bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, sáng 26/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quang cảnh phiên họp sáng 26/10.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đó, Chính phủ đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Dự thảo Luật bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin, dự thảo Luật sửa đổi đã phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện.

Chính phủ cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Dự thảo Luật đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Cần quy định rõ trách nhiệm chủ đầu tư, sở hữu công trình

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban này tán thành định hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới.

Về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, theo ông Lê Tấn Tới, một số ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ.

Về các quy định chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro.

Cùng với đề nghị bổ sung quy định kiểm soát rủi ro, “hậu kiểm” và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy nổ cao, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng.

Cơ quan này cũng đề nghị Chính phủ rà soát kỹ lưỡng nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính tại dự thảo luật để bảo đảm không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.