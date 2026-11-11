Chính phủ đề xuất bổ sung cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược với dự án bến cảng lớn

Dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa, đồng thời sửa đổi toàn diện các nội dung của 2 đạo luật này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo bộ luật bổ sung cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với dự án bến cảng lớn và cảng thủy nội địa đầu mối khu vực nhằm bảo đảm đầu tư đồng bộ, tránh phân tán nguồn lực và nâng cao hiệu quả khai thác; bổ sung quy định về thời hạn hoạt động, chấm dứt hoạt động dự án và chuyển giao kết cấu hạ tầng bến cảng biển khi kết thúc dự án đầu tư.

Dự thảo bộ luật cũng bổ sung quy định cho phép bến cảng, cầu cảng được tiếp nhận tàu thuyền có thông số kỹ thuật lớn hơn thông số của tàu thuyền trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt hoặc quyết định công bố khi đáp ứng các yêu cầu về đánh giá an toàn kết cấu hạ tầng, an toàn hàng hải; bổ sung cơ chế chuyển đổi công năng kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa nhưng phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; các quy định về dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, đường thủy nội địa được hoàn thiện theo hướng phân định giữa dịch vụ công ích do Nhà nước tổ chức và dịch vụ theo cơ chế thị trường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cùng với đó, dự thảo bộ luật quy định thêm về đăng kiểm tàu sông, công trình dầu khí trên biển và công trình năng lượng tái tạo ngoài khơi; bổ sung quy định về giấy chứng nhận, tài liệu đối với tàu sông và các phương tiện thủy khác; quy định riêng đối với thuyền viên tàu sông, bảo đảm phù hợp đặc thù hoạt động; người điều khiển tàu thuyền từ xa, làm cơ sở áp dụng công nghệ tự động hóa, điều khiển và giám sát từ xa nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về năng lực, sức khỏe, chứng nhận và an toàn.

Để có cơ chế kiểm soát phù hợp tương tự như cảng biển, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy phát triển cảng container thủy nội địa, dự thảo bộ luật bổ sung quy định về quản lý giá dịch vụ xếp dỡ container tại cảng thủy nội địa. Đồng thời bổ sung quy định về an ninh cho cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu thuyền nước ngoài; hoạt động tiếp nhận và truyền phát thông tin an ninh hàng hải của cảng biển, cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu thuyền nước ngoài...

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết ban hành bộ luật, trên cơ sở hợp nhất quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về quy định dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, đường thủy, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng, kinh doanh dịch vụ bảo đảm hàng hải là hoạt động có tính đặc thù, trực tiếp liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải; vì vậy, cơ bản tán thành việc giới hạn phạm vi doanh nghiệp được cung cấp đối với một số dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, đường thủy. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục bổ sung đánh giá tác động của quy định này.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng tán thành với quy định của dự thảo bộ luật về nhà chức trách hàng hải Việt Nam được để lại một phần số tiền phí thu theo quy định của Chính phủ. Lĩnh vực hàng hải là lĩnh vực đặc thù, gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, đồng thời, đây cũng là lĩnh vực có mức độ quốc tế hóa cao, do đó, cần phải xây dựng đội ngũ nhân lực có đủ trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, được đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp thường xuyên.