Chính phủ đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục, điều kiện kinh doanh khi sửa 4 luật về thương mại

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày tờ trình dự án luật trước Quốc hội

Chiều 20-10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dự thảo luật bao gồm có 6 điều, trong đó 4 điều sửa luật, 1 điều về hiệu lực và 1 điều về chuyển tiếp.

Theo đó, tại dự thảo luật này, Chính phủ đã đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; phân cấp, phân quyền 10 nội dung; tháo gỡ 31 nội dung đang vướng mắc, nhất là gắn với yêu cầu của môi trường kinh tế số và nền tảng số.

Cụ thể, với Luật Thương mại, dự thảo luật bãi bỏ 3 nhóm điều kiện kinh doanh, 4 thủ tục hành chính và phân cấp 1 thủ tục và sửa đổi 3 nội dung chồng chéo.

Với Luật Cạnh tranh, dự thảo luật đơn giản hóa 2 thủ tục theo phương thức điện tử và hoàn thiện 3 nội dung hướng đến hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm các hành vi phản cạnh tranh trong nền kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới.

Quang cảnh phiên họp chiều 20-10

Với Luật Quản lý ngoại thương, dự thảo luật bãi bỏ 2 thủ tục, đơn giản hóa 9 thủ tục, phân cấp 5 nội dung và hoàn thiện 4 nội dung cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhằm tháo gỡ bất cập về tái nhập khẩu hàng hóa do chính mình sản xuất đã xuất khẩu; hoạt động ngoại thương với khu hải quan riêng; chứng nhận, tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa; và một số quy định khác nhằm giải phóng nguồn lực.

Với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, dự thảo luật phân cấp 4 nội dung và hoàn thiện 1 nội dung để thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định, các nội dung phân quyền, phân cấp cơ bản đã được kiểm chứng thực tế, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với nguyên tắc của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 Luật nói trên nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu rõ, với quy định liên quan tới độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành nguyên tắc phải có căn cứ tại luật quản lý ngành, lĩnh vực và danh mục hàng hóa, dịch vụ độc quyền phải được công khai.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh, cơ quan thẩm tra đề nghị nghiên cứu cách thiết kế quy định về xác định thị trường liên quan, thị phần, thị phần kết hợp, sức mạnh thị trường đáng kể hợp lý, thể hiện đặc thù của nền kinh tế số, bảo đảm tính rõ ràng, khả thi, khắc phục triệt để bất cập do thể chế. Làm rõ nội hàm, tiêu chí giữa "nhóm doanh nghiệp liên kết" và "nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường", hoàn thiện dự thảo Nghị định kèm theo…

Về sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý ngoại thương, liên quan tới khu vực hải quan riêng và tái nhập khẩu, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định khái quát về cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận khu vực hải quan riêng. Đối với hàng hóa cấm xuất/nhập khẩu được nhập khẩu trở lại Việt Nam, cần làm rõ khả năng tiêu thụ trong nước và cơ chế kiểm soát chất lượng.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tán thành tăng quyền chủ động cho người tiêu dùng khi lựa chọn mục đích, phạm vi thu thập thông tin, song đề nghị bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.