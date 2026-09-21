Chính phủ đề xuất 3 khung giờ tính giá điện sinh hoạt

Sáng 21-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo do Chính phủ trình là bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Chính phủ trình là bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng trong ngày đối với khách hàng sinh hoạt. Ảnh: Hải Yến

Theo đề xuất, giá điện sẽ được phân theo 3 khoảng thời gian gồm giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường. Chính phủ được giao xây dựng lộ trình áp dụng đối với nhóm khách hàng sinh hoạt.

Hiện khách hàng sinh hoạt vẫn đang được tính tiền điện theo biểu giá bậc thang, chưa áp dụng giá điện theo giờ. Đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) trước đó cho biết cơ chế giá theo thời gian sử dụng đối với hộ sinh hoạt mới đang được nghiên cứu; việc triển khai cần đáp ứng các điều kiện về công tơ đo đếm, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá tác động.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963/QĐ-BCT ngày 22-4-2026 quy định lại khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, từ thứ Hai đến thứ Bảy; Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày. Thời gian còn lại là giờ bình thường.

Theo Bộ Công Thương, việc nghiên cứu giá điện theo thời gian sử dụng nhằm khuyến khích khách hàng dịch chuyển một phần nhu cầu tiêu thụ khỏi những thời điểm hệ thống chịu áp lực cao, qua đó góp phần sử dụng điện hiệu quả và giảm áp lực lên hệ thống.

Cùng với cơ chế này, dự thảo Luật Điện lực sửa đổi còn định hướng từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng, đồng thời tách chính sách hỗ trợ tiền điện khỏi cơ chế hình thành giá.

Cơ quan thẩm tra là Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư và phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ rủi ro, tránh chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện.