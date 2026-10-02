Chính phủ Cộng hòa Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš trả lời báo giới khi tới dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, ngày 19/6/2026. Ảnh tư liệu: AP/Marius Burgelman.

Sau 3 ngày tranh luận, chỉ 83 nghị sĩ đối lập tại Hạ viện gồm 200 ghế bỏ phiếu ủng hộ việc bãi nhiệm chính phủ liên minh ba đảng của Thủ tướng Andrej Babiš. Để chính phủ mất tín nhiệm, cần ít nhất 101 phiếu.

Cuộc bỏ phiếu được các đảng đối lập thúc đẩy trong bối cảnh tranh luận về dự thảo ngân sách năm 2027. Theo kế hoạch, thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức 386 tỷ koruna (khoảng 18 tỷ USD), mức cao thứ hai trong lịch sử Cộng hòa Séc. Thâm hụt ngân sách năm nay dự kiến là 310 tỷ koruna.

Nhiều nhà kinh tế và nghị sĩ đối lập chỉ trích mức thâm hụt dự kiến trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Séc dự báo nền kinh tế nước này tăng trưởng 2,7% trong năm tới.

Trong khi đó, Chính phủ Séc cho rằng các khoản chi là cần thiết nhằm thúc đẩy đầu tư và bảo đảm nguồn lực cho những lĩnh vực ưu tiên như y tế, lương hưu và tiền lương của khu vực công.

Một vấn đề khác được phe đối lập nêu ra là những quan ngại về khả năng xung đột lợi ích giữa hoạt động kinh doanh tư nhân và cương vị chính trị của Thủ tướng Babiš.

Sau khi phong trào ANO (YES) của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10 năm ngoái, ông Babiš đã chuyển khoảng 200 công ty thuộc tập đoàn Agrofert vào một quỹ tín thác độc lập nhằm đáp ứng các quy định về xung đột lợi ích. Nếu không thực hiện bước đi này, các doanh nghiệp của ông sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp của Cộng hòa Séc và Liên minh châu Âu (EU).