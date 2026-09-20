Chính phủ 'chốt' phương án xác định thời hạn chung cư theo niên hạn công trình

Nghị quyết số 278/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, ban hành ngày 18/9, Chính phủ giao Bộ Xây dựng tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Một trong những điểm tâm điểm là quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư nhằm bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật về xây dựng, đồng thời giải quyết bài bản các vấn đề phát sinh khi tòa nhà xuống cấp hoặc hết niên hạn.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ được xác định theo niên hạn công trình và tính từ thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định mới.

Cụ thể, thời hạn sử dụng của nhà chung cư sẽ được xác định ngay từ khâu hồ sơ thiết kế công trình và tính từ thời điểm đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Đối với các công trình đã hết thời hạn, Chính phủ yêu cầu quy định rõ cơ chế xử lý, trong đó bảo đảm hài hòa quyền và nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu.

Người dân vẫn được bảo lưu quyền sử dụng đất để xây dựng lại nhà chung cư và có trách nhiệm đóng góp nghĩa vụ tài chính theo quy định khi tiến hành tái thiết. Quan điểm này cũng bám sát tinh thần của Hội nghị Trung ương về việc bảo đảm tuyệt đối quyền tài sản của chủ sở hữu căn hộ.

Bên cạnh vấn đề chung cư, Chính phủ đặc biệt chú trọng đến việc hoàn thiện các quy định về nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và các biện pháp kiểm soát hoạt động đầu cơ, trục lợi chính sách.

Về phân lô, bán nền, Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng các tiêu chí khung bao gồm loại đô thị, mật độ dân số và tỷ lệ diện tích để làm căn cứ cho UBND các tỉnh, thành phố quyết định cụ thể, ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất đai.

Đối với thị trường nhà ở cho thuê, khung pháp lý mới sẽ làm rõ các loại hình từ nhà ở thương mại, công vụ đến nhà ở chính sách, đi kèm hệ thống đòn bẩy tài chính như thuế, phí và tín dụng để kiểm soát giá thuê hợp lý.

Các thủ tục đầu tư cũng sẽ được đơn giản hóa nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phân khúc này, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người lao động.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại các dự án nhà ở thương mại bị đình trệ do chủ đầu tư mất khả năng thực hiện, qua đó khơi thông nguồn lực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.