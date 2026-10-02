Chính phủ chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 7 ngày

Nghỉ Tết dài ngày tạo điều kiện cho người lao động tham quan, vui chơi. Trong ảnh: Các bạn trẻ TPHCM tham quan vườn hoa tại ga Ba Son (phường Sài Gòn). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo đó, Phó Thủ tướng quyết định phương án nghỉ 7 ngày trong dịp Tết Âm lịch 2027, nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Như vậy, theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào 24-11-2026.

Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ từ thứ Năm, ngày 4-2-2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10-2-2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Người dân sẽ được nghỉ Tết 7 ngày liên tục. Ảnh: Bộ Nội vụ

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2-9-2027 đến hết Chủ nhật ngày 5-9-2027 (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần).

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, kết nối, ổn định cung - cầu lao động trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, tết nêu trên.