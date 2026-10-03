Chính phủ chốt cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 381/2026 của Chính phủ quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 2/10, song chế độ phụ cấp công vụ được áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Nghị định 381/2026 quy định 2 mức phụ cấp công vụ là 55% và 25% đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Chính phủ quy định Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hàng năm của các địa phương.

Được hưởng chênh lệch tính từ 1/7

Đáng chú ý, Nghị định quy định chế độ phụ cấp công vụ mới được áp dụng kể từ ngày 1/7/2026, dù Nghị định có hiệu lực từ ngày 2/10/2026.

Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện hưởng mức phụ cấp công vụ 55% mà trong thời gian từ 1/7 đến trước khi Nghị định có hiệu lực đã hưởng mức thấp hơn thì được hưởng phần chênh lệch để bảo đảm bằng mức 55%.

Nghị định cũng quy định một số khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, gồm thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài và được hưởng 40% tiền lương theo quy định; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Khi cán bộ, công chức cấp xã thôi làm việc tại các cơ quan thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định, việc hưởng phụ cấp công vụ chấm dứt từ tháng tiếp theo.

Nghị định 381/2026 bãi bỏ các quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định 34/2012 về chế độ phụ cấp công vụ.