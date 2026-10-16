Chính phủ chỉ đạo chủ động theo dõi, phân tích và điều hành giá cả thị trường trong những tháng cuối năm 2026

Siêu thị Winmart (phường Hoa Lư) chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường cuối năm. Ảnh: Nguyễn Thơm

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo là chủ động theo dõi, phân tích và dự báo diễn biến giá cả thị trường để xây dựng các phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương. Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước; trong đó 14 tỉnh, thành phố có mức tăng CPI vượt mức bình quân chung, cho thấy sức ép từ việc tăng giá vẫn còn rất lớn, đặc biệt tại các khu vực có đặc điểm thị trường và cơ cấu tiêu dùng riêng biệt.

Bộ Tài chính được giao trọng trách chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, đánh giá các yếu tố tác động đến giá cả trong nước như giá năng lượng, chi phí vận tải, nguyên vật liệu đầu vào, từ đó phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan đề xuất các giải pháp quản lý giá hiệu quả nhằm góp phần bình ổn thị trường. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước được chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát nhập khẩu và cung tín dụng phù hợp để giảm thiểu áp lực tăng giá.

Đặc biệt, các địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch điều hành giá sát sao theo điều kiện thực tế, chủ động nắm bắt những biến động trên thị trường, từ đó có giải pháp kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, góp phần bảo đảm đời sống người dân trong dịp lễ, Tết cũng như hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Cùng với việc nâng cao năng lực dự báo và ứng phó, Công điện nhấn mạnh tăng cường công tác truyền thông minh bạch, kịp thời cung cấp thông tin về biến động giá cả và các chính sách điều hành để định hướng dư luận, giữ vững tâm lý ổn định của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới bất lợi.

Với quyết tâm và trách nhiệm của các cấp, các ngành, sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý giá, Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 ở mức khoảng 4,5%, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển bền vững trong những tháng cuối năm đầy thách thức này.